Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с терактом в Ширазе

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому лидеру Ибрахиму Раиси в связи терактом возле мавзолея Шах-Черах в Ширазе. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей — в том числе детей и женщин — в стенах религиозной святыни. Мы в очередной раз убедились, что терроризм попирает не только законы, но и нормы человеческой морали", — указал глава государства.

Кроме того, президент подтвердил готовность российской стороны "к дальнейшему наращиванию сотрудничества с иранскими партнёрами на антитеррористическом направлении".