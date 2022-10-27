Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с терактом в Ширазе
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому лидеру Ибрахиму Раиси в связи терактом возле мавзолея Шах-Черах в Ширазе. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Трудно представить себе более циничное преступление, чем убийство мирных людей — в том числе детей и женщин — в стенах религиозной святыни. Мы в очередной раз убедились, что терроризм попирает не только законы, но и нормы человеческой морали", — указал глава государства.
Кроме того, президент подтвердил готовность российской стороны "к дальнейшему наращиванию сотрудничества с иранскими партнёрами на антитеррористическом направлении".
Лайф рассказывал, что более 15 человек погибло, ещё 40 пострадало в результате атаки террористов возле мавзолея Шах-Черах в иранском городе Шираз. Согласно опубликованным данным, напавших было трое. Все они были вооружены автоматами Калашникова. Террористы начали обстреливать собравшихся возле святыни паломников. Двое напавших были задержаны местными правоохранителями.