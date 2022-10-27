Посольство РФ направило ноту протеста из-за нападения украинцев на россиян во Франции
Посольство РФ в Париже направило ноту протеста МИД Франции с требованием принять меры после нападения граждан Украины на российскую семью в городе Довиль. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Со своей стороны направили в МИД Франции официальную ноту с требованием принять меры по расследованию этого дела, наказанию виновных и недопущению в будущем ситуаций, в ходе которых наши сограждане подвергались бы опасности на территории Франции", — заявили агентству в дипмиссии.
В посольстве также заметили, что держат ситуацию на контроле и в курсе произошедшего, назвав инцидент наглядным свидетельством агрессивной русофобии, которую проявляют выходцы с Украины. Дипломаты решительно осудили все подобные действия.
Ранее Лайф сообщал, что во французском курортном городке Довиль группа украинцев напала на семью россиян, а местная полиция при этом не стала задерживать главного дебошира. Подать заявление россияне сумели лишь после возвращения в Париж.
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