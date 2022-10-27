Посольство РФ направило ноту протеста из-за нападения украинцев на россиян во Франции

Посольство РФ в Париже направило ноту протеста МИД Франции с требованием принять меры после нападения граждан Украины на российскую семью в городе Довиль. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Со своей стороны направили в МИД Франции официальную ноту с требованием принять меры по расследованию этого дела, наказанию виновных и недопущению в будущем ситуаций, в ходе которых наши сограждане подвергались бы опасности на территории Франции", — заявили агентству в дипмиссии.

В посольстве также заметили, что держат ситуацию на контроле и в курсе произошедшего, назвав инцидент наглядным свидетельством агрессивной русофобии, которую проявляют выходцы с Украины. Дипломаты решительно осудили все подобные действия.