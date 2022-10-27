Песков назвал частным мнением заявление Климова о статусе иноагентов для уехавших россиян

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил заявление сенатора Андрея Климова о том, что покинувшие Россию граждане могут подпасть под действие закона об иноагентах. По его словам, это выглядит как частное мнение.

"Нам неизвестно о каких-то трактовках этого закона с точки зрения правоприменения. Здесь никакой позиции на этот счёт у нас нет. Это, по всей видимости, высказано частное мнение", — сказал представитель Кремля журналистам.

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявлял об утрате доверия к гражданам, которые покинули Россию после начала специальной военной "Операции Z" и частичной мобилизации. Он отметил, что такие россияне оказались под иностранным влиянием, добавив, что они больше не могут претендовать "на какие-то должности, госзаказы и так далее".

"Человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит, он совершил политический акт, то есть оказался под иностранным влиянием и совершил политический акт. Может ли он быть фигурантом этого закона? Запросто", — подчеркнул он на пресс-конференции.

Вместе с тем сенатор отметил необходимость разбирать каждый случай в отдельности, ведь есть и те, кто, например, планировал поездку ещё задолго до начала спецоперации. Однако это, по его словам, точно не распространяется на тех, кто "труханул" и вместо поездки в военкомат выбрал путешествие в другую страну.

"Эта гражданская позиция заслуживает общественного реагирования. <…> Конституция позволила им покинуть нашу страну, но полагать, что если они вернутся к нам домой и все их будут с цветами встречать, то это их большое заблуждение", — указал Климов.