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27 октября, 10:17

Пять мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Кировского района Донецка

Мэр Донецка Кулемзин: Пять мирных жителей ранено при обстреле ВСУ Кировского района Донецка

<p>Последствия обстрела Кировского района Донецка. Обложка © T.me / <a href="https://t.me/itsdonetsk/36853" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Типичный Донецк"</a></p>

Последствия обстрела Кировского района Донецка. Обложка © T.me / "Типичный Донецк"

При обстреле посёлка Бирюзова Кировского района Донецка пострадало пять мирных жителей. Об этом в телеграм-канале рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

Последствия обстрела Кировского района Донецка. Обложка © T.me / "Типичный Донецк"

"В результате обстрела посёлка Бирюзова Кировского района ранено пять мирных жителей. Зафиксировано прямое попадание в ещё один многоквартирный дом", — сообщил градоначальник.

В Сети появились кадры с места обстрела. На них видно, что вся прилегающая территория усыпана выбитыми окнами и обломками.

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Ранее Лайф писал, что ВСУ открыли огонь по Мичуринской исправительной колонии в Донецкой Народной Республике. На её территорию прилетело четыре снаряда. В результате обстрела пострадавших нет.

Оксана Попова

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