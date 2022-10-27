Пять мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Кировского района Донецка
Мэр Донецка Кулемзин: Пять мирных жителей ранено при обстреле ВСУ Кировского района Донецка
При обстреле посёлка Бирюзова Кировского района Донецка пострадало пять мирных жителей. Об этом в телеграм-канале рассказал мэр города Алексей Кулемзин.
"В результате обстрела посёлка Бирюзова Кировского района ранено пять мирных жителей. Зафиксировано прямое попадание в ещё один многоквартирный дом", — сообщил градоначальник.
В Сети появились кадры с места обстрела. На них видно, что вся прилегающая территория усыпана выбитыми окнами и обломками.
Ранее Лайф писал, что ВСУ открыли огонь по Мичуринской исправительной колонии в Донецкой Народной Республике. На её территорию прилетело четыре снаряда. В результате обстрела пострадавших нет.