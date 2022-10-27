Пять мирных жителей пострадали при обстреле ВСУ Кировского района Донецка

При обстреле посёлка Бирюзова Кировского района Донецка пострадало пять мирных жителей. Об этом в телеграм-канале рассказал мэр города Алексей Кулемзин.

Последствия обстрела Кировского района Донецка. Обложка © T.me / "Типичный Донецк"

"В результате обстрела посёлка Бирюзова Кировского района ранено пять мирных жителей. Зафиксировано прямое попадание в ещё один многоквартирный дом", — сообщил градоначальник.

В Сети появились кадры с места обстрела. На них видно, что вся прилегающая территория усыпана выбитыми окнами и обломками.