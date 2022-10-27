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27 октября, 10:26

ВСУ нарастили группировку войск в районе границ с Белоруссией

Вооружённые силы Украины (ВСУ) отслеживают ситуацию у границы страны с Белоруссией и нарастили в данном районе группировку бойцов. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Пока отслеживаем, мы уже нарастили свою группировку на северном направлении, адекватно реагируем на все угрозы", — заявил Громов в ходе брифинга.

Он также заметил, что сейчас для Украины не наблюдается каких-либо угроз со стороны Белоруссии.

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Напомним, 10 октября Россия и Белоруссия договорились о развёртывании совместной региональной группировки войск из-за обострения на западных границах Союзного государства. Общее количество российских военнослужащих в этом объединении составляет чуть менее девяти тысяч человек.

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Getty Images / Metin Aktas

Артур Белкин

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