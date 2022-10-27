ВСУ нарастили группировку войск в районе границ с Белоруссией

Вооружённые силы Украины (ВСУ) отслеживают ситуацию у границы страны с Белоруссией и нарастили в данном районе группировку бойцов. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

"Пока отслеживаем, мы уже нарастили свою группировку на северном направлении, адекватно реагируем на все угрозы", — заявил Громов в ходе брифинга.