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27 октября, 10:23

Кремль отметил попытки "оболванить" поляков чудовищной ложью об освобождении Варшавы в 1945-м

Песков назвал чудовищной ложью утверждения о том, что СССР не освобождал Польшу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью заявления Варшавы о том, что СССР был агрессором в ходе Второй мировой войны и не освобождал Польшу от немецких захватчиков в 1945 году.

"Это ложь. Ложь чудовищная, потому что очень много граждан Советского Союза тогда погибли, граждан РФ, других республик, которые тогда входили в состав СССР. Погибли, освобождая Польшу", — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Варшава предпринимает очередную "попытку оболванивать молодое поколение поляков", чтобы вырастить их на этой лжи и тем самым спровоцировать ненависть к русским. Песков выразил надежду, что история докажет ошибочность позиции польских властей.

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Лайф рассказывал, что 14 сентября Сейм Польши принял резолюцию с требованием от Берлина репараций за Вторую мировую. В документе говорится, что "Польская Республика никогда не получала компенсации за многочисленные человеческие и материальные потери, причинённые немецким государством". А польский президент Анджей Дуда позднее заявил, что Россия, как и Германия, обязана выплачивать репарации за ущерб, нанесённый в военные годы. 3 октября глава МИД Польши подписал ноту с требованием репараций от Германии.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми

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