Кремль отметил попытки "оболванить" поляков чудовищной ложью об освобождении Варшавы в 1945-м

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ложью заявления Варшавы о том, что СССР был агрессором в ходе Второй мировой войны и не освобождал Польшу от немецких захватчиков в 1945 году.

"Это ложь. Ложь чудовищная, потому что очень много граждан Советского Союза тогда погибли, граждан РФ, других республик, которые тогда входили в состав СССР. Погибли, освобождая Польшу", — сказал представитель Кремля.