Ректор РБУ Михаил Балыхин арестован в Москве по делу о мошенничестве
Ректор РБУ Михаил Балыхин. Обложка © ТАСС / Саша Савельева
Ректор Российского биотехнологического университета Михаил Балыхин арестован до 25 декабря в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Решение принял Головинский суд Москвы.
"Головинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Балыхина Михаила Григорьевича, ректора ФГБОУ ВО "Российский биотехнологический университет", — говорится в сообщении суда.
Там уточнили, что Балыхин является подозреваемым по делу о мошенничестве, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере.
Ранее Лайф рассказывал, что в Томске вынесен приговор физику Александру Луканину, обвиняемому в государственной измене. 64-летнего физика арестовали в октябре 2020 года. По данным источников, он был задержан по подозрению в передаче Китаю секретных российских разработок, связанных с альтернативными источниками питания.