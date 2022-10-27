Ректор РБУ Михаил Балыхин арестован в Москве по делу о мошенничестве

Ректор Российского биотехнологического университета Михаил Балыхин арестован до 25 декабря в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Решение принял Головинский суд Москвы.

"Головинский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Балыхина Михаила Григорьевича, ректора ФГБОУ ВО "Российский биотехнологический университет", — говорится в сообщении суда.

Там уточнили, что Балыхин является подозреваемым по делу о мошенничестве, совершённом организованной группой либо в особо крупном размере.