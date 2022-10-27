Госдума в третьем чтении закрепила статус добровольческих формирований

Депутаты Госдумы на заседании в четверг приняли в третьем, заключительном чтении законопроект о статусе добровольческих формирований. В соответствии с документом по своему статусу добровольцы будут приравнены к военнослужащим по контракту. Закон призван урегулировать вопросы материального и технического обеспечения добровольцев и определить перечень социальных гарантий для них и членов их семей.

В законодательство вводится норма, согласно которой "для выполнения отдельных задач в области обороны" привлекаются добровольческие формирования, содействующие ВС РФ. Прибегнуть к помощи добровольцев армия сможет в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооружённых конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании российских вооружённых сил за пределами нашей страны.

Численность добровольческих формирований, районы их действий, а также порядок прекращения их деятельности должны будут определяться Министерством обороны исходя из задач, стоящих перед ВС РФ.

"Социальные гарантии и компенсации, которые предусмотрены настоящим федеральным законом, федеральными конституционными законами и федеральными законами для военнослужащих и членов их семей, предоставляются гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях", — сказано в документе.