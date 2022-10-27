Российские военные уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили все атаки бойцов ВСУ и иностранных наёмников на Купянском направлении, уничтожив до 60 военнослужащих. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении противник силами до двух ротных тактических групп, усиленных наёмниками, атаковал позиции российских подразделений в направлении населённых пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области. Все атаки отражены", — заявил Конашенков.
Помимо военнослужащих были уничтожены один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.
Ранее Лайф рассказывал, что российские военные сбили украинский вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины над селом Новотроицкое в Запорожской области.
ТАСС / Станислав Красильников