НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 октября, 11:09

Российские военные уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отразили все атаки бойцов ВСУ и иностранных наёмников на Купянском направлении, уничтожив до 60 военнослужащих. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении противник силами до двух ротных тактических групп, усиленных наёмниками, атаковал позиции российских подразделений в направлении населённых пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области. Все атаки отражены", — заявил Конашенков.

Помимо военнослужащих были уничтожены один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.

Российские военные пресекли попытки наступления ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные пресекли попытки наступления ВСУ на Краснолиманском направлении

Ранее Лайф рассказывал, что российские военные сбили украинский вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины над селом Новотроицкое в Запорожской области.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров