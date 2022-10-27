ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 октября 2022, 11:09

Российские военные уничтожили до 60 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отразили все атаки бойцов ВСУ и иностранных наёмников на Купянском направлении, уничтожив до 60 военнослужащих. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении противник силами до двух ротных тактических групп, усиленных наёмниками, атаковал позиции российских подразделений в направлении населённых пунктов Николаевка и Орлянка Харьковской области. Все атаки отражены", — заявил Конашенков.

Помимо военнослужащих были уничтожены один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.

Российские военные пресекли попытки наступления ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные пресекли попытки наступления ВСУ на Краснолиманском направлении

Ранее Лайф рассказывал, что российские военные сбили украинский вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины над селом Новотроицкое в Запорожской области.

BannerImage

ТАСС / Станислав Красильников

Артур Белкин
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar