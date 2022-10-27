Мрачный интроверт с комплексом Наполеона: Актёр Кучера — о знакомстве с Зеленским

Актёр Оскар Кучера в интервью kp.ru рассказал о своём опыте знакомства с президентом Украины Владимиром Зеленским, который когда-то был его коллегой по профессии. По словам Кучеры, лидера Незалежной он запомнил как достаточно странного и даже разглядел в нём комплекс Наполеона.

"Я помню, жене рассказывал: слушай, с Володей познакомились, он странный, мне всегда казался общительным парнем, а он… Вот вечно недовольный… Хотя при этом может быть милым. Вот такой — милый и очень недовольный всеми Наполеон", — вспомнил Кучера.

Он также рассказал, что снимался в проекте студии "Квартал 95", которой руководил Зеленский, и запомнил его как достаточно мрачного человека, интроверта, который больше находится в себе. После его избрания президентом, как признался актёр, была надежда на то, что Зеленский не только выполнит Минские соглашения, но и сможет остановить боевые действия в Донбассе.