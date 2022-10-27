Военкор Сладков предложил Минобороны создать вуз для подготовки военных журналистов
Военкор Александр Сладков предложил создать отдельный вуз на базе Минобороны РФ, где будет проводиться профильная подготовка военных корреспондентов. Так он прокомментировал в беседе с "Газетой.ru" инициативу МГУ по созданию курса военной журналистики.
Сладков напомнил, что в вузе уже учат студентов освещению стихийных бедствий, митингов, экстремальных ситуаций на улице и ситуаций, связанных с семейным насилием, на курсе экстремальной журналистики.
"Я сам имел отношение к его созданию, читал лекции, проводил коллоквиумы. А более детально можно готовить и в гуманитарном университете Министерства обороны, и где-то в политических училищах. Это должно быть училище типа Львовского", — заявил военкор.
Он объяснил эту необходимость тем, что нынешние военные корреспонденты в основном самоучки, у которых нет практического опыта службы. Дипломированные военкоры "должны больше знать об армии, чем о журналистике", а вот на спецкурсе МГУ преподавать лучше не практикам, а специалистам.
"Тут иметь довольно жирную эмпирическую сторону, но не обладать генерацией именно методических знаний невозможно. Должны быть специалисты именно вузовские. Они более уважаемые, это более закрытая среда", — продолжил корреспондент.
Для обучения военкоров нужны отдельные военные вузы с факультетами ВДВ, связи, железнодорожных войск, Росгвардии, с учётом особенностей этих служб и военно-учётных специальностей, считает Сладков.
Ранее Минцифры пообещало помогать военкорам в зоне спецоперации. В ведомстве корреспондентов назвали настоящими профессионалами, которые создают полную картину происходящего в зоне СВО.
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