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Опубликовано 27 октября 2022, 11:03
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Российские военные пресекли попытки наступления ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские ВС пресекли попытки наступления Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении, уничтожив более 120 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предпринимала попытки наступления в направлении населённого пункта Червонопоповка ЛНР. Активными действиями подразделений российских войск выдвигавшиеся подразделения противника были остановлены", — отметил он.

Потери ВСУ, по данным Конашенкова, составили более 120 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Украинские военные попытались вклиниться в оборону ВС РФ на Краснолиманском направлении
Украинские военные попытались вклиниться в оборону ВС РФ на Краснолиманском направлении

А накануне Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ходе спецоперации уничтожили более 70 бойцов ВСУ и два украинских танка на Краснолиманском направлении.

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ТАСС / Станислав Красильников

Александра Вишнякова
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