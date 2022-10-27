Российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника и шесть снарядов РСЗО HIMARS

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника в ДНР и Херсонской области.

"За сутки уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата в районе населённых пунктов Ольговка, Тягинка, Львово Херсонской области, Зелёный Гай Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, в районе населённого пункта Антоновка Херсонской области в воздухе сбито шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Всего же с начала проведения СВО уничтожено 326 украинских самолётов, 163 вертолёта, 2353 беспилотника, 383 ЗРК, 6104 танка и других боевых бронированных машин. Также ВС России и союзные силы ликвидировали 876 боевых машин РСЗО, 3531 орудие полевой артиллерии и миномётов и 6805 авто.