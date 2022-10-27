Российская ПВО сбила четыре украинских беспилотника и шесть снарядов РСЗО HIMARS
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника в ДНР и Херсонской области.
"За сутки уничтожено четыре беспилотных летательных аппарата в районе населённых пунктов Ольговка, Тягинка, Львово Херсонской области, Зелёный Гай Донецкой Народной Республики", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, в районе населённого пункта Антоновка Херсонской области в воздухе сбито шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
Всего же с начала проведения СВО уничтожено 326 украинских самолётов, 163 вертолёта, 2353 беспилотника, 383 ЗРК, 6104 танка и других боевых бронированных машин. Также ВС России и союзные силы ликвидировали 876 боевых машин РСЗО, 3531 орудие полевой артиллерии и миномётов и 6805 авто.
Кстати, также российские военные отразили все атаки бойцов ВСУ и иностранных наёмников на Купянском направлении, уничтожив до 60 военнослужащих. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, помимо военнослужащих были ликвидированы один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.
ТАСС / Александр Река