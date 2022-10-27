Вирусолог объяснил главную опасность сверхзаразного штамма ковида "Цербер"
Вирусолог Викулов оценил опасность нового сверхзаразного штамма ковида "Цербер"
Главная особенность новой разновидности "омикрона" BA.5, которая получила неофициальное название "Цербер", заключается в её способности ускользать от иммунного ответа. Об опасности очередной мутации рассказал врач – инфекционист-иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов в беседе с радио "Комсомольская правда".
"Вообще до появления нового субтипа преобладали BA.4, BA.5 и был BA2.75, который называли "Центавром". В России выявлен новый субтип разновидности BA.5, которая отличается тем, что ускользает от иммунного ответа, может потенциально снижаться эффективность применяемых вакцин. В большинстве случаев вызывает рост и подъём заболеваемости", — объяснил инфекционист.
По его словам, в группе риска находятся уязвимые категории граждан, для них новый штамм может обернуться тяжёлым течением болезни и спровоцировать осложнения.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила журналистам, что в РФ не собираются вводить антиковидные ограничения из-за новых геновариантов "омикрона". По её словам, для этого нет никаких предпосылок, а все механизмы, задействованные для противодействия заболеванию, отлажены и работают.
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