Вирусолог объяснил главную опасность сверхзаразного штамма ковида "Цербер"

Главная особенность новой разновидности "омикрона" BA.5, которая получила неофициальное название "Цербер", заключается в её способности ускользать от иммунного ответа. Об опасности очередной мутации рассказал врач – инфекционист-иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов в беседе с радио "Комсомольская правда".

"Вообще до появления нового субтипа преобладали BA.4, BA.5 и был BA2.75, который называли "Центавром". В России выявлен новый субтип разновидности BA.5, которая отличается тем, что ускользает от иммунного ответа, может потенциально снижаться эффективность применяемых вакцин. В большинстве случаев вызывает рост и подъём заболеваемости", — объяснил инфекционист.

По его словам, в группе риска находятся уязвимые категории граждан, для них новый штамм может обернуться тяжёлым течением болезни и спровоцировать осложнения.