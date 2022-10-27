Собчак должна была сообщить МВД об израильском паспорте, но не сделала этого

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не уведомляла органы МВД России о получении гражданства Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных структур.

"Собчак не уведомила Главное управление по вопросам миграции МВД России о наличии у неё гражданства Израиля. Согласно закону, она должна была это сделать в течение нескольких месяцев после получения второго гражданства", — уточнил собеседник агентства.