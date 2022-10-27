Собчак должна была сообщить МВД об израильском паспорте, но не сделала этого
ТАСС: Собчак не уведомила органы МВД о наличии у неё гражданства Израиля
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак не уведомляла органы МВД России о получении гражданства Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя правоохранительных структур.
"Собчак не уведомила Главное управление по вопросам миграции МВД России о наличии у неё гражданства Израиля. Согласно закону, она должна была это сделать в течение нескольких месяцев после получения второго гражданства", — уточнил собеседник агентства.
Напомним, накануне в загородном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Подмосковье прошли обыски. Оперативники нагрянули к телеведущей после того, как её коммерческий директор Кирилл Суханов был задержан в Москве в ночь на 25 октября по подозрению в вымогательстве. По аналогичному обвинению также задержан бывший главный редактор российской версии британского журнала Tatler Ариан Романовский, который не признал вину. В итоге Суханова арестовали до 24 декабря. Сама Собчак успела уехать из России в Литву через Белоруссию. А глава госбезопасности Литвы заявил, что Собчак пересекла границу по израильскому паспорту.
ТАСС / Александр Щербак