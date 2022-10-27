Российские военные сорвали наступление ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении
Российские военнослужащие за минувшие сутки сорвали попытки наступления подразделений ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, более 60 украинских бойцов были уничтожены.
"На Николаевско-Криворожском направлении две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских войск в направлении населённых пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области. В результате огневого поражения наступление противника сорвано. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи", — рассказал Конашенков на брифинге.
В ходе боевых действий российскими военными были ликвидированы более 60 солдат ВСУ, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей.
Кроме этого, российские ВС пресекли попытки наступления Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении, уничтожив более 120 украинских военных. Также украинские военные потеряли три танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ