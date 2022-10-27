Российские военные сорвали наступление ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

Российские военнослужащие за минувшие сутки сорвали попытки наступления подразделений ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, более 60 украинских бойцов были уничтожены.

"На Николаевско-Криворожском направлении две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских войск в направлении населённых пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области. В результате огневого поражения наступление противника сорвано. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи", — рассказал Конашенков на брифинге.

В ходе боевых действий российскими военными были ликвидированы более 60 солдат ВСУ, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей.