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Регион
Опубликовано 27 октября 2022, 11:24
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Российские военные сорвали наступление ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

Российские военнослужащие за минувшие сутки сорвали попытки наступления подразделений ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, более 60 украинских бойцов были уничтожены.

"На Николаевско-Криворожском направлении две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских войск в направлении населённых пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области. В результате огневого поражения наступление противника сорвано. Подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи", — рассказал Конашенков на брифинге.

В ходе боевых действий российскими военными были ликвидированы более 60 солдат ВСУ, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей.

Российские военные пресекли все попытки наступления ВСУ в Херсонской области
Российские военные пресекли все попытки наступления ВСУ в Херсонской области

Кроме этого, российские ВС пресекли попытки наступления Вооружённых сил Украины на Краснолиманском направлении, уничтожив более 120 украинских военных. Также украинские военные потеряли три танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Оксана Попова
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