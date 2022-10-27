Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе со стороны моря

Жители Одессы слышат звуки взрывов, воздушная тревога в городе объявлена не была. Об этом сообщило местное издание "Думская".

"Сообщают, в Одессе слышны звуки взрывов со стороны моря. Уточняем информацию, тревоги нет", — говорится в телеграм-канале портала.