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Регион
Опубликовано 27 октября 2022, 11:41
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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе со стороны моря

Жители Одессы слышат звуки взрывов, воздушная тревога в городе объявлена не была. Об этом сообщило местное издание "Думская".

"Сообщают, в Одессе слышны звуки взрывов со стороны моря. Уточняем информацию, тревоги нет", говорится в телеграм-канале портала.

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Напомним, сегодня по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Согласно данным сервиса "Карта воздушной тревоги", двумя часами ранее сирены звучали в Киевской, Одесской и Николаевской областях, а также в западных и восточных регионах страны.

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ТАСС / Zuma

Татьяна Миссуми
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