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27 октября, 10:47

На Украине заявили о повреждении энергоинфраструктуры в центральных областях

В центральных областях Украины наблюдаются повреждения оборудования магистральной сети энергосистемы, а в Киевской, Житомирской и Черниговской областях вводятся ограничения на потребление электроэнергии. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале компании "Укрэнерго".

В публикации говорится, что ночью были зафиксированы новые обстрелы энергетической инфраструктуры страны, в результате которых магистральные сети получили серьёзные повреждения, из-за чего в регионах страны вводятся необходимые ограничения.

"В дальнейшем величина необходимого ограничения потребителей будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме. Пока ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как инфраструктура была повреждена обстрелами", — говорится в сообщении компании.

Киев и Одесса этой ночью погрузились во тьму

Киев и Одесса этой ночью погрузились во тьму

Напомним, что российские военные регулярно наносят удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. Уже в первый день несколько крупных городов остались без света и воды. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович даже заявил, что Россия нашла ключик к силам противовоздушной обороны Украины.

Обложка ©

Getty Images / Scott Peterson

Артур Белкин

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