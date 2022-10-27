На Украине заявили о повреждении энергоинфраструктуры в центральных областях

В центральных областях Украины наблюдаются повреждения оборудования магистральной сети энергосистемы, а в Киевской, Житомирской и Черниговской областях вводятся ограничения на потребление электроэнергии. Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале компании "Укрэнерго".

В публикации говорится, что ночью были зафиксированы новые обстрелы энергетической инфраструктуры страны, в результате которых магистральные сети получили серьёзные повреждения, из-за чего в регионах страны вводятся необходимые ограничения.

"В дальнейшем величина необходимого ограничения потребителей будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме. Пока ограничения потребителей необходимы, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как инфраструктура была повреждена обстрелами", — говорится в сообщении компании.