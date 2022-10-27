Следователи проверят ФК "Томь" из-за многомиллионных долгов по зарплате

Футбольный клуб "Томь" проверят из-за невыплаты зарплат сотрудникам, долг перед которыми со стороны команды превысил 18 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СКР по Томской области.

"По предварительным данным, в период с мая по август 2022 года 127 сотрудникам данной организации не выплачивалась заработная плата. За указанный период задолженность по зарплате составила более 26,4 миллиона рублей. По состоянию на 21 октября 2022 года задолженность частично погашена в размере восьми миллионов рублей", — говорится в сообщении следователей.

Отметим, что "Томь" из-за финансовых проблем не смогла получить лицензию для выступления в Первой лиге в сезоне 2022/2023. Власти региона намерены возобновить выступления команды в следующем сезоне в первенстве Второй лиги.