НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 октября, 12:13

Следователи проверят ФК "Томь" из-за многомиллионных долгов по зарплате

СК проверит ФК "Томь" из-за задолженностей по зарплате в 18 миллионов рублей

<p>Обложка © ФК "Томь"</p>

Обложка © ФК "Томь"

Футбольный клуб "Томь" проверят из-за невыплаты зарплат сотрудникам, долг перед которыми со стороны команды превысил 18 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СКР по Томской области.

"По предварительным данным, в период с мая по август 2022 года 127 сотрудникам данной организации не выплачивалась заработная плата. За указанный период задолженность по зарплате составила более 26,4 миллиона рублей. По состоянию на 21 октября 2022 года задолженность частично погашена в размере восьми миллионов рублей", — говорится в сообщении следователей.

Отметим, что "Томь" из-за финансовых проблем не смогла получить лицензию для выступления в Первой лиге в сезоне 2022/2023. Власти региона намерены возобновить выступления команды в следующем сезоне в первенстве Второй лиги.

УЕФА компенсировал России организацию отменённого финала Лиги чемпионов в Петербурге

УЕФА компенсировал России организацию отменённого финала Лиги чемпионов в Петербурге

Ранее Лайф сообщал, что против футбольного клуба "Уфа" подали иск в суд о взыскании с команды 105,6 миллиона рублей.

Артур Белкин
  • Новости
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров