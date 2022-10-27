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27 октября, 12:07

Песков заявил, что речь Путина на "Валдае" будут изучать, читать и перечитывать

Выступление президента РФ Владимира Путина, запланированное сегодня на дискуссионном клубе "Валдай", будут анализировать, изучать и перечитывать. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать", подчеркнул он.

Путин: Мир становится многополярным, но кто-то ещё пытается "сохранить шатающуюся гегемонию"

Путин: Мир становится многополярным, но кто-то ещё пытается "сохранить шатающуюся гегемонию"

Напомним, заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" состоится 24–27 октября в Москве. Тема звучит как "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". Президент РФ Владимир Путин выступит в последний день мероприятия. Не уточняется, будет ли обращение главы государства очным или по видео-конференц-связи.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Татьяна Миссуми

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