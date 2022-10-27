"Роскосмос" показал прошедшее солнечное затмение глазами спутника "Электро-Л"
Российский спутник "Электро-Л" заснял солнечное затмение из космоса
Российский гидрометеорологический спутник "Электро-Л" № 3 снял прохождение тени Луны по земной поверхности при частном солнечном затмении 25 октября. Изображение опубликовано в телеграм-канале "Роскосмоса".
Прохождение лунной тени по поверхности Земли. Видео © t.me / Госкорпорация "Роскосмос"
"В Москве же частное затмение Солнца началось в 12:25 и завершилось уже к 14:51. Максимальная фаза затмения достигла 0,71 в 13:39: Солнце было закрыто Луной максимум на 63% (64% по данным Международной сети телескопов ИПМ им. М.В. Келдыша РАН)", — рассказали в корпорации.
Ранее читатели поделились с Лайфом кадрами солнечного затмения из центра столицы с площади Тверская Застава, из Люберец и Можайска. Помимо москвичей полное солнечное затмение смогли наблюдать жители всей западной части России. Наиболее полным оно было на Урале: около 15:59 по местному времени (13:59 мск) солнечный диск скрылся на 84–86%. В это время Солнце было на закате, поэтому затмение оказалось в ярких красных предзакатных тонах.
t.me / Госкорпорация "Роскосмос"