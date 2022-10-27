"Роскосмос" показал прошедшее солнечное затмение глазами спутника "Электро-Л"

"В Москве же частное затмение Солнца началось в 12:25 и завершилось уже к 14:51. Максимальная фаза затмения достигла 0,71 в 13:39: Солнце было закрыто Луной максимум на 63% (64% по данным Международной сети телескопов ИПМ им. М.В. Келдыша РАН)", — рассказали в корпорации.

Ранее читатели поделились с Лайфом кадрами солнечного затмения из центра столицы с площади Тверская Застава, из Люберец и Можайска. Помимо москвичей полное солнечное затмение смогли наблюдать жители всей западной части России. Наиболее полным оно было на Урале: около 15:59 по местному времени (13:59 мск) солнечный диск скрылся на 84–86%. В это время Солнце было на закате, поэтому затмение оказалось в ярких красных предзакатных тонах.