Жительница ДНР потеряла семью при обстреле ВСУ и теперь пытается начать жить заново

Украинские военнослужащие лишили жительницу ДНР самого дорогого, что у неё было: жилья, матери и мужа. Сейчас она старается начать жизнь с чистого листа, несмотря на боль и потери. Историей она поделилась в беседе с телеканалом "360".

Помощь Маргарите оказывают на гуманитарном складе "Доброго дела". Фото © Телеканал "360"

Трагедия в жизни Маргариты произошла летом этого года — украинский снаряд прилетел в дом и полностью разрушил его. К несчастью, осколками задело всех жильцов: маму Риты буквально разорвало на куски. Бедная женщина, сама сильно пострадавшая от атаки, была вынуждена по частям собирать человека, подарившего ей жизнь.

Получил ранение также и муж, за жизнь которого долго боролись врачи. Ему пришлось ампутировать ногу, удалить часть желудка, но спасти его не удалось. В тот момент Маргарита поняла, что лишилась всего самого дорогого и осталась одна.

Сама Рита также сильно пострадала: её тело было усыпано гематомами и ожогами, а волос на лице и голове совсем не осталось. Несмотря на гибель близких людей, она смогла взять себя в руки и начать жизнь заново. Женщина переехала в Донецк, поселилась в местном общежитии и нашла работу.

"Мне спокойно, там хорошие люди. И понимают, и помогают, и поддерживают все. Я работаю горничной, убираю квартиры. Начинала раньше тоже с аналогичного занятия, только на базах отдыха, потом поваром стала, потом опять была горничной, может, снова поднимусь и стану поваром", — призналась Рита.

По словам женщины, в Донецке многие люди столкнулись с бедой и все стараются жить дальше, несмотря ни на что. Местные жители всячески поддерживают друга друга и преодолевают все сложности вместе.