Назван тип гриппа, который будет преобладать в этом эпидсезоне в России

Врач – инфекционист-иммунолог-аллерголог, клинический вирусолог Георгий Викулов рассказал о том, какой тип гриппа будет преобладать в России в этом эпидсезоне. По словам эксперта, судя по данным из Южного полушария, где уже показал себя подтип А, его нам и стоит ждать у себя.

"Мы это знаем, потому что в Южном полушарии всё раньше происходит. <...> Традиционно самый высокий подъём заболеваемости респираторными инфекциями будет в ноябре, декабре и январе", — поделился специалист в эфире радио "Комсомольская правда".

Ситуация может осложниться продолжающейся до сих пор пандемией коронавируса. Поэтому, как отметил Викулов, важно заранее побеспокоиться об иммунопрофилактике гриппа и не пренебрегать рекомендациями врачей.