Сенатор Климов объяснился за слова о признании уехавших россиян иноагентами

Сенатор Андрей Климов объяснил, почему он сказал, что россиян, уехавших из страны с начала спецоперации и частичной мобилизации, могут причислить к иноагентам. Парламентарий уточнил, что имел в виду только граждан, занимающихся за границей политической деятельностью.

"Я не имел в виду всех, кто куда-то там почему-то уехал. Я имел в виду, что если человек уехал за рубеж, находится там под иностранным влиянием и занимается там политической деятельностью, то с точки зрения закона, который вступит в силу с 1 декабря, неважно, где он находится, в России или за её пределами <...> он может оказаться в числе иноагентов", — уточнил он в беседе с "Газетой.ru".

Человека признают иноагентом не из-за того, что он просто уехал, а из-за того, что он находится под иностранным влиянием и занимается политикой, подчеркнул Климов. Более того, иноагентами могут стать не только россияне, но и граждане других стран, и даже организации.