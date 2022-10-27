Сенатор Климов объяснился за слова о признании уехавших россиян иноагентами
Сенатор Андрей Климов объяснил, почему он сказал, что россиян, уехавших из страны с начала спецоперации и частичной мобилизации, могут причислить к иноагентам. Парламентарий уточнил, что имел в виду только граждан, занимающихся за границей политической деятельностью.
"Я не имел в виду всех, кто куда-то там почему-то уехал. Я имел в виду, что если человек уехал за рубеж, находится там под иностранным влиянием и занимается там политической деятельностью, то с точки зрения закона, который вступит в силу с 1 декабря, неважно, где он находится, в России или за её пределами <...> он может оказаться в числе иноагентов", — уточнил он в беседе с "Газетой.ru".
Человека признают иноагентом не из-за того, что он просто уехал, а из-за того, что он находится под иностранным влиянием и занимается политикой, подчеркнул Климов. Более того, иноагентами могут стать не только россияне, но и граждане других стран, и даже организации.
Ранее Климов заявил об утрате доверия к гражданам, которые покинули Россию после начала СВО и частичной мобилизации. Тогда же он произнёс фразу, которая и стала причиной недопонимания: "Человек, который уехал за рубеж, он разве не оказался под иностранным влиянием? Оказался. А если он собственноручно написал заявление, что он тут всех осуждает или что-то в этом духе, значит, он совершил политический акт". Вместе с тем сенатор отметил необходимость разбирать каждый случай в отдельности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал его мнение частным.
ТАСС / Сергей Савостьянов