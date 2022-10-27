Возрождение Rostic's: Бывший владелец KFC подал заявку на регистрацию нового логотипа сети
Бывший владелец KFC подал в Роспатент заявку на регистрацию нового логотипа сети
Новый логотип Rostic's. Фото © t.me / Агентство "Москва"
Компания "Ям ресторантс раша", управлявшая ресторанами KFC в России, подала в Роспатент заявку на регистрацию логотипа Rostic's. Об этом сообщает агентство "Москва" и публикует изображение нового бренда.
Логотип выполнен в стиле минимализма, без лишних деталей и всего в двух цветах. На картинке нарисована курица, которая сразу обозначает, на какие блюда будет ориентироваться ресторанная сеть. По данным издания, также регистрируют бренды "Ростмастер" и "Ростмастер чиз", а также "Чикен тамагочи", "Маэстро", "Шефролл", "Шеф баскет".
"Новый товарный знак со стилизованным изображением курицы регистрируется по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 29, 30 и 43, что позволяет производить и продавать блюда, состоящие в основном из курицы, куриные крылышки, картофель фри, пиццу с курицей, гамбургеры, соусы, рыбу, напитки, ароматизаторы", — отмечает агентство.
Напомним, владелец KFC — американская компания Yum! Brands — продал 70 ресторанов сети ижевской франчайзинговой компании "Смарт сервис". К открытию они готовятся под брендом Rostic's. Договор купли-продажи включает в себя также права на мастер-франшизу и систему управления.