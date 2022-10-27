Мемориалы российских городов-героев в Одессе закрыли чёрной плёнкой

Уточняется, что пакетами накрыты лишь мемориалы, посвящённые России. Все остальные памятники остались нетронутыми. Причём аналогичная "акция" уже проходила в мае. 13-го числа памятную плиту с названием российской столицы также закрывали в Одессе.

А ранее Лайф рассказывал, что в Ивано-Франковской области Украины снесли памятник советскому солдату. А в Харькове развалили на части памятник Александру Невскому. После этого остатки скульптуры были отвезены на ближайшую свалку.