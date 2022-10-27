НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 октября, 12:02

Мемориалы российских городов-героев в Одессе закрыли чёрной плёнкой

<p>Мемориалы российских городов-героев, закрытые чёрной плёнкой. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/dumskaya_net" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Думская — новости Одессы. Украина</a></p>

Мемориалы российских городов-героев, закрытые чёрной плёнкой. Обложка © Telegram / Думская — новости Одессы. Украина

В Одессе чёрной плёнкой закрыли мемориалы российских городов-героев. Кадры с городской Аллеи Славы публикует местный телеграм-канал.

Уточняется, что пакетами накрыты лишь мемориалы, посвящённые России. Все остальные памятники остались нетронутыми. Причём аналогичная "акция" уже проходила в мае. 13-го числа памятную плиту с названием российской столицы также закрывали в Одессе.

В Николаеве взорван памятник советским чекистам

В Николаеве взорван памятник советским чекистам

А ранее Лайф рассказывал, что в Ивано-Франковской области Украины снесли памятник советскому солдату. А в Харькове развалили на части памятник Александру Невскому. После этого остатки скульптуры были отвезены на ближайшую свалку.

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров