Мемориалы российских городов-героев в Одессе закрыли чёрной плёнкой
Мемориалы российских городов-героев, закрытые чёрной плёнкой. Обложка © Telegram / Думская — новости Одессы. Украина
В Одессе чёрной плёнкой закрыли мемориалы российских городов-героев. Кадры с городской Аллеи Славы публикует местный телеграм-канал.
Уточняется, что пакетами накрыты лишь мемориалы, посвящённые России. Все остальные памятники остались нетронутыми. Причём аналогичная "акция" уже проходила в мае. 13-го числа памятную плиту с названием российской столицы также закрывали в Одессе.
А ранее Лайф рассказывал, что в Ивано-Франковской области Украины снесли памятник советскому солдату. А в Харькове развалили на части памятник Александру Невскому. После этого остатки скульптуры были отвезены на ближайшую свалку.