"Это недопустимо!": Ивановский губернатор встретился с военкомом из-за жалоб на облавы с повестками

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский призвал наказать всех причастных к облавам с вручением повесток на улицах и в ТЦ "Иваново", назвав такие действия недопустимыми. Информация о жалобах местных жителей на уличные рейды появилась в соцсетях и СМИ 26 и 27 октября.

"Мы сейчас посмотрели, как организована работа в военкомате. Это всё хорошо, конечно. Но ко мне поступают жалобы из ряда муниципалитетов, включая город Иваново, что ведутся какие-то облавы, какие-то недопустимые действия. Я могу сказать вам: это недопустимо. Просто недопустимо. Исходите из того, что сказал министр обороны. Речь идёт о частичной мобилизации — не более 1% от запаса. Работать надо спокойно, планомерно. Более того, все нарушения надо выявить и всех виновных наказать, кто такое допустил", — заявил Воскресенский.