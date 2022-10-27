Собянин пригрозил изгнать группу ПИК из Москвы, если она не достроит школу в Люблине

"У вас уже 200 тысяч квадратных метров сдано жилья, при этом детский сад до сих пор не работает, школа не введена. Мне всё равно на ваши графики: если вы сдаёте жильё и появляются жильцы и дети, вы должны обеспечивать всё это необходимыми [объектами] соцкультбыта. Сейчас люди вынуждены ездить непонятно куда, в переполненные школы. Если такая практика будет и дальше продолжаться, вы строить в Москве не будете, понятно? Ускоряйтесь", — заявил Собянин гендиректору ПАО "Группа компаний "ПИК" Ивану Поландову.