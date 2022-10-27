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27 октября, 12:09

Собянин пригрозил изгнать группу ПИК из Москвы, если она не достроит школу в Люблине

Собянин пригрозил группе ПИК завершением работ в Москве из-за не сданной в срок школы

<p>Строительство школы в районе ЖК "Люблинский парк". Обложка © <a href="https://0.news.cdn.pik-service.ru/attachment/77000/77397/kola_04.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pik.ru</a></p>

Строительство школы в районе ЖК "Люблинский парк". Обложка © pik.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин раскритиковал работу группы компаний ПИК и приказал строителям в срок сдать школу на Люблинской улице, иначе организация не сможет больше вести никаких работ в столице.

"У вас уже 200 тысяч квадратных метров сдано жилья, при этом детский сад до сих пор не работает, школа не введена. Мне всё равно на ваши графики: если вы сдаёте жильё и появляются жильцы и дети, вы должны обеспечивать всё это необходимыми [объектами] соцкультбыта. Сейчас люди вынуждены ездить непонятно куда, в переполненные школы. Если такая практика будет и дальше продолжаться, вы строить в Москве не будете, понятно? Ускоряйтесь", — заявил Собянин гендиректору ПАО "Группа компаний "ПИК" Ивану Поландову.

Собянин отметил важность возведения школ и детских садов в районе новых жилых комплексов и выразил надежду, что школа в районе ЖК "Люблинский парк" откроется к 1 сентября 2023 года.

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