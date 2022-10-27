Золотой ценник: Где купить квартиру с суперскидкой и сколько будет стоить недвижимость в ноябре На рынке недвижимости замечены принципиально новые тренды. Так, появились рекордные суперскидки, рухнул спрос на квартиры на стадии котлована. Как купить жильё по дешёвке и каких цен ждать с 1 ноября? 27 октября, 01:40 Фото © Shutterstock

Где продаю-т самые дешёвые квартиры

Сейчас мы видим, что цены на новостройки и на вторичку постепенно снижаются, более того, растут скидки. Например, по статистике "ИНКОМ-Недвижимости", на вторичном рынке средний размер скидок находится на уровне 10% и более 85% сделок проходит с дисконтом. Такого не было очень давно. Плюс увеличилось предложение. Такие тренды на рынке заметил руководитель аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимости" Дмитрий Таганов.

— На рынке новостроек застройщики теперь стали открывать свои прайсы, чего раньше не происходило. Они выкладывают всё в Интернет — можно выбирать. Очевидно, это происходит вследствие того, что продажи идут плохо. Ипотечная статистика также говорит о том, что кредиты сейчас берут мало. На рынке новостроек также снижаются цены и растут скидки, — пояснил Дмитрий Таганов.

Руководитель управления маркетинга и аналитики ASTERUS (девелопер ALIA) Денис Бобков рассказал, что ноябрь и декабрь — традиционные месяцы так называемого высокого сезона на новостройки. Это означает, что можно ожидать повышения интереса покупателей к жилью.

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— Несмотря на грозные заявления, ЦБ пока не решается резать курицу, несущую золотые яйца в виде субсидированной ипотеки и поддержки рынка новостроек. Поэтому даже если и будут приняты непопулярные меры в отношении этих программ, то, вероятнее всего, это произойдёт уже с 1 января, — отметил Денис Бобков.

Таким образом, по его мнению, сейчас складывается, пожалуй, уникальная возможность приобрести жильё с минимальным размером переплаты по ипотеке. Но важно отдавать себе отчёт в возможных рисках такой покупки. Если придётся продавать квартиру, то продать её по той цене, по которой приобретали (когда в стоимость договора включалась банковская комиссия от девелопера) в ближайшие один-два года точно не получится.

— В отношении того, что и как купить по дешёвке, можно сказать следующее. Поскольку период ажиотажного роста спроса и стоимости покупки московской недвижимости длился довольно долго — не менее полутора лет, то за это время цены увеличились слишком серьёзно, чтобы рассчитывать на дешевизну. Сейчас процесс снижения цен только начался, и, сколько он продлится, мы пока не знаем. Ведь всё зависит не от самого рынка, а от внешних факторов. Можно ли что-нибудь будет купить в Москве по дешёвке когда-либо, сомневаюсь. Сейчас можно рассчитывать приобрести жильё несколько дешевле, чем на пике роста цен, — считает Дмитрий Таганов.

Сергей Нюхалов, заместитель директора по продажам ГК "Гранель", ожидает в ноябре начала восстановления спроса. Этому будет способствовать и увеличение специальных акций на рынке. Долю лотов с дисконтом в общем объёме предложения оценить достаточно сложно, поскольку на ряде объектов вероятны скрытые скидки. В некоторых проектах выгода доходит до 30% на пул квартир. Размер дисконта может сильно отличаться в зависимости от проекта — от минимальных значений до двузначных цифр в процентном выражении.

— В долгосрочной перспективе интерес покупателей к первичному рынку сохраняется. Люди всё же стремятся приобрести новое жильё, без какой-либо истории. Важно отметить, что система проектного финансирования обеспечивает хорошую страховку от временных колебаний рыночной конъюнктуры в строительной отрасли. И в кратко-, и в среднесрочной перспективе риски минимизированы. Для повышения безопасности инвестиций в новостройки и создавались новые правила с введением механизма эскроу, — добавил Сергей Нюхалов.

Антон Вьюгин, коммерческий директор ГК "Монолитхолдинг", полагает, что в ноябре рынок недвижимости в связи с сезонностью и отложенным спросом конца сентября покажет себя лучше. Банки и застройщики запускают удобные для покупателей инструменты покупки. Например, ипотека траншами. В ближайшее время появятся и другие программы, стимулирующие спрос. Говорить про объёмы продаж годовой давности не приходится, но улучшение рыночной ситуации однозначно происходит.

Продолжат ли дешеветь загородные дома

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На загородном рынке существует отложенный спрос, но он не может реализоваться из-за недостатка качественного предложения. Этот недостаток будет сохраняться до тех пор, пока на рынок не выйдут в массовом порядке те крупные девелоперы, которые заявляли об этом в 2020-м и в основном в 2021 году. В свою очередь, они ждут, пока не наладится политическая обстановка. Так охарактеризовал ситуацию на рынке Дмитрий Таганов.

— Загородные дома действительно подешевели в среднем на 5%. Если весной дом стандартного класса без участка (два этажа) можно было купить за 15 000 000 рублей, сейчас он стоит 14 000 000 рублей. Спрос обвалился почти до нуля, на 80% минимум. И ничего лучшего в ноябре мы ожидать не можем, ведь строительство ИЖС в большей степени подвержено сезонности. И ряд работ, особенно начального этапа, то же строительство фундамента, выполнять зимой не стоит, — рассказал владелец строительной компании "Дом Лазовского" Максим Лазовский.

Так что, по его мнению, цены меняться не будут. Они могут упасть в среднем ещё на 5% максимум, но скорее это произойдёт весной, в период подъёма рынка.

Максим Лазовский добавил, что дешёвые варианты ИЖС стоит искать во вторичном сегменте. Среди тех лотов, которые продают потенциальные эмигранты. Понимая, что дом продавать сложнее и дольше, чем квартиру, они могут давать существенные (до 30%) скидки, чтобы иметь стартовый капитал в стране релокации. Такие интересные истории сейчас можно находить на рынке.

Что будет с ценами на аренду жилья

В сегменте аренды спрос снизился на 20%, а предложение выросло на 15%. В таких условиях сдать жильё можно при предоставлении скидок и бонусов. По прогнозам управления аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимости", в ноябре при широком выборе квартир арендаторы смогут рассчитывать на дисконт 5–10%. Таким образом, есть вероятность улучшить жилищные условия в рамках прежнего бюджета либо найти более экономичные варианты.

Фото © Shutterstock Планируете ли вы воспользоваться ситуацией и купить недвижимость этой осенью? 0 Да, так как это выгодное вложение Да, но я и до этого планировал сделку на осень Нет, решил отложить покупку Нет, у меня нет денег на недвижимость

Авторы Нина Важдаева