Социальные выплаты перестанут поступать на определённые карты: Как теперь получить деньги на счёт и наличными С 26 октября вступает в силу постановление правительства, которое регулирует начисление социальных выплат на карты. Какие новшества ждут получателей, какие проблемы могут возникнуть и как их избежать? 26 октября, 09:58 Фото © Shutterstock

Еще с середины прошлого года большая часть социальных выплат перестала поступать на карты платёжных систем Visa и Mastercard. Процесс перехода шёл достаточно плавно. Например, есть Федеральный закон от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ "О национальной платёжной системе". Он гласит, что банки при совершении операций по отдельным видам выплат за счёт бюджетных средств должны перечислять их на карты "Мир".

— В законе прописано, что по согласованию с Центробанком правительство может установить перечень иных выплат, которые будут переводить на "Мир", а также сроки применения этого перечня, — отметила ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская.

Юрист пояснила, что такой список был утверждён с мая 2019 года. Входят в него, например, пенсии, регулярные пособия, компенсации людям, которые ухаживают за инвалидами, пособия по безработице, выплаты на детей. Также на карту "Мир" давно переводят зарплаты госслужащим и сотрудникам бюджетных организаций. Переход был постепенный. В целом он завершился летом прошлого года, когда большая часть выплат на карты других платёжных систем просто перестала поступать.

Сейчас завершился новый этап перевода выплат на карту "Мир". С 26 октября перечень социальных выплат, которые не будут переводить на карты других систем, вырос. В частности, теперь на карту "Мир" начнут перечислять субсидии на услуги ЖКХ, а также компенсации на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. Об этих выплатах говорится в 159 и 160 статьях Жилищного кодекса РФ.

Кроме того, теперь на карты платёжной системы "Мир" переведут выплаты, установленные Федеральным законом "О государственной социальной помощи" (речь идёт о многочисленных региональных пособиях, льготах и компенсациях), а также ежегодную денежную выплату людям, награждённым нагрудным знаком "Почётный донор России".

— Пока на карту "Мир" перечисляют регулярные выплаты. Разовые пособия и компенсации можно получить и на карты других платёжных систем. Чтобы избежать проблем в будущем, лучше всё-таки завести карту "Мир", потому что в перспективе практически все социальные выплаты будут поступать только на неё. В любом случае, даже если у получателя нет карты этой платёжной системы, то без денег он не останется. Выплаты можно получить наличными. Здесь проблем не будет, — добавила юрист Елена Кузнецова.

Фото © Shutterstock У вас есть карта "Мир"? 0 Да Нет

Авторы Нина Важдаева