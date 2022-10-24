Золотой бак: На сколько подорожает бензин с 1 ноября и какие тенденции наметились на топливном рынке После долгого перерыва бензин начал дорожать. К ноябрю этот тренд усилится. Что происходит на рынке, каких ценников ждать на АЗС и на сколько вырастут цены на бензин в ноябре. 24 октября, 01:40 Фото © Shutterstock

После некоторого затишья на топливном рынке стоимость бензина немного растёт. Впрочем, пока темпы роста не превышают отметку 0,5% в неделю. Дело в том, что после плановых остановок НПЗ в начале осени в России начали повышаться оптовые цены топлива на бирже. Сказалось сокращение запасов на внутреннем рынке, но сейчас производство снова растёт. Об этом рассказал глава аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

— Вероятнее всего, сильного роста всё равно не произойдёт: в России нет дефицита, рынок наполнен, а рост цен (небольшой) — это действия розничных сетей, которые пытаются компенсировать свои затраты на покупку топлива оптом. Вероятнее всего, что до конца года цены на бензин прибавят максимум 2–3% от теперешнего уровня. Таким образом, по итогам года они повысятся менее чем на 10%, — считает Артём Деев.

При этом он отметил, что совсем другая ситуация с зимним дизелем. Его и раньше производилось в стране недостаточно, а сейчас в результате введения запрета на использование суррогатов (т.е. смешивания авиакеросина с другими видами топлива) дефицит дизеля может составить до 20%. В результате его стоимость в настоящее время увеличивается в северных районах страны. Причём ощутимо. Вероятно, что для сдерживания роста цен на это топливо государство применит инструмент компенсации, чтобы дизель не мог стоить более 60–65 рублей.

— Сейчас отмечается стабильный рост цен на бензин — стоимость прибавляется понемногу каждую неделю. За период с 5 по 11 октября средняя цена бензина выросла на 0,1%, за неделю с 12 по 18 октября цена прибавила уже 0,3%. С начала 2022 года бензин в рознице на АЗС в России подорожал в среднем на 6,7%. Подорожание отмечается в большинстве субъектов РФ, — обратил внимание частный инвестор, основатель "Школы практического инвестирования" Фёдор Сидоров.

Средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составляет 46,19 рубля, АИ-95 — 49,99, АИ-98 — 57,83. Дизель стоит в среднем 50,86. Таковы данные Росстата на конец октября. Причина роста цен, считает Фёдор Сидоров, — стабильно высокий уровень цен оптовых, при которых удерживать стоимость в рознице без убытков не получается. В результате АЗС понемногу стоимость продукта повышают. Но по итогам года наверняка цены не вырастут сверх инфляции — об этом ранее предупреждало Минэнерго.

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— Известно, что в осенний период розничная цена на топливо слегка поднимается. Это происходит по нескольким причинам: переход на зимний период и нужда сельскохозяйственной техники в топливе. Сейчас происходит переориентировка на внутренний рынок, что, несомненно, повышает конкуренцию, и это позитивно влияет на розничные цены. Помимо того, можно отметить: биржевая стоимость менее оперативно сказывается на отпускных ценах АЗС, что по итогу вызывает колебания, которые влияют на ценовую политику, — рассказал первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

В ноябре, а также и в декабре вполне возможно во многих регионах России незначительное повышение цен на бензин. При этом дизельное топливо может чуть больше увеличиться в стоимости на АЗС. Сейчас наблюдается дефицит, особенно зимнего дизеля, из-за поставок за рубеж (в Европе его недостаёт, поэтому производители будут стремиться реализовать продукцию за рубежом в первую очередь), увеличения расходов на логистику, поставок в действующую армию и по другим причинам. Также не стоит забывать о грядущем в декабре увеличении тарифов на ЖКХ, что в конечном итоге разгонит инфляцию и стоимость поставляемого топлива. Такой прогноз сделал специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса "Финмир" Георгий Свирин.

При этом он считает, что увеличения цен на заправках ожидать не стоит. Власти сейчас не готовы допускать любое социальное недовольство, поэтому запущен механизм по сдерживанию влияния роста оптовых цен на товарно-сырьевых биржах на розничные цены на АЗС. Всё это приведёт к незначительному изменению стоимости для конечного потребителя в ноябре и декабре. Цены если и вырастут, то не более чем на 5% за литр.

— В конечной цене на бензин стоимость самой сырой нефти составляет менее 10%, самая большая часть (почти 40%) — это налог на добычу полезных ископаемых, ещё 20% — акциз. Поэтому изменение цены на нефть на рынке практически не влияет на стоимость топлива для конечного потребителя. Учитывая, что цены на бензин являются неким социально значимым индикатором, уровень их роста всегда находится под пристальным вниманием регулятора. Поэтому вряд ли можно предположить их существенный рост. Думаю, на следующие 12 месяцев в пределах 3–5%. Также можно отметить, что уже были прецеденты, когда крупные нефтяные компании сознательно шли на ограничение цен на бензин в случае их существенного роста, получив сигнал от правительства. Например, в начале 2018 года, — обратил внимание портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

Фото © Shutterstock Ожидаете ли вы роста цен на бензин? 0 Да, он будет значительным Да, но рост будет меньше инфляции Нет, цены не изменятся Нет, топливо подешевеет

Авторы Нина Важдаева