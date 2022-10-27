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27 октября, 12:20

"Сам избавится от ненужного": Филолог не видит нужды в законах о защите русского языка

Филолог Автохутдинова отметила способность русского языка самоочищаться и без законов

Русский язык сам в состоянии избавиться от ненужных слов и не нуждается в охранных документах и дополнительном регулировании, заявила ЕАН кандидат филологических наук и преподавательница УрФУ Ольга Автохутдинова.

"Пройдёт мода на слова, и они уйдут. Кто сейчас с той же частотностью, что и в конце 80-х, использует слово "консенсус"? Или то же слово "гламур", модное в нулевых, сейчас используется редко... В любом случае язык мудрее, он в состоянии самоочищаться", — объяснила эксперт.

При этом эксперт допустила, что может возникнуть множество вопросов, если речь идёт конкретно о документообороте. В частности, о том, кто будет проводить экспертизу текстов и как обновлять словари при ужесточении требований.

Академик иронично ответил на новую попытку "очистить" русский язык цитатой Пушкина

Академик иронично ответил на новую попытку "очистить" русский язык цитатой Пушкина

Как уже писал Лайф, в Госдуму внесли законопроект о контроле за соблюдением чиновниками норм русского литературного языка и отказе от чрезмерного употребления иностранных слов. Предлагается усовершенствовать механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного, создать словари и справочники, которые будут фиксировать нормы современного русского литературного языка.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Николь Вербер

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