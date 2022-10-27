"Сам избавится от ненужного": Филолог не видит нужды в законах о защите русского языка
Филолог Автохутдинова отметила способность русского языка самоочищаться и без законов
Русский язык сам в состоянии избавиться от ненужных слов и не нуждается в охранных документах и дополнительном регулировании, заявила ЕАН кандидат филологических наук и преподавательница УрФУ Ольга Автохутдинова.
"Пройдёт мода на слова, и они уйдут. Кто сейчас с той же частотностью, что и в конце 80-х, использует слово "консенсус"? Или то же слово "гламур", модное в нулевых, сейчас используется редко... В любом случае язык мудрее, он в состоянии самоочищаться", — объяснила эксперт.
При этом эксперт допустила, что может возникнуть множество вопросов, если речь идёт конкретно о документообороте. В частности, о том, кто будет проводить экспертизу текстов и как обновлять словари при ужесточении требований.
Как уже писал Лайф, в Госдуму внесли законопроект о контроле за соблюдением чиновниками норм русского литературного языка и отказе от чрезмерного употребления иностранных слов. Предлагается усовершенствовать механизмы обеспечения статуса русского языка как государственного, создать словари и справочники, которые будут фиксировать нормы современного русского литературного языка.
ТАСС / Владимир Смирнов