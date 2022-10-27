В России разрешили мобилизацию судимых за некоторые тяжкие преступления

Депутаты Госдумы на заседании в четверг приняли поправку, согласно которой на военную службу в рамках мобилизации могут быть призваны граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за некоторые преступления. Речь идёт об изменениях статьи 17 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ". Прежде один из его пунктов прямо запрещал призыв на военную службу с неснятой или непогашенной судимостью за совершение тяжкого преступления. Теперь этот пункт излагается в новой редакции.

По новым правилам призыву на военную службу по мобилизации не подлежат лица, имеющие судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, за совершение теракта, захват заложников или организацию незаконного вооружённого формирования, насильственный захват власти, вооружённый мятеж и публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Судимых за угон воздушного судна, водного транспорта либо железнодорожного состава призывать тоже запрещено.

В чёрном списке относительно призыва также оказались судимые за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами, за госизмену, шпионаж и посягательство на жизнь государственного деятеля.