Для топ-менеджеров госкомпаний не станут вводить потолок зарплат в 30 млн

Минфин РФ решил не вводить потолок зарплат в размере около 30 миллионов рублей за год для руководителей крупных российских госкомпаний. Вместо этого будет учитываться сложившаяся на рынке ситуация, сообщает РБК.

Сейчас принципы оплаты труда глав российских госкорпораций Минфин обсуждает с рабочей группой по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов.

"По итогам этой работы вознаграждение руководящего состава может быть как снижено, так и повышено", — указали в министерстве.