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С 1 января работающие пенсионеры будут получать больше: Кому и на сколько повысят выплаты

Со следующего года вырастут доходы многих работающих пенсионеров. При этом повысят выплаты и неработающим. Сколько составит прибавка и что можно сделать, чтобы получить больше?

27 октября, 09:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

С 1 января 2023 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится до 16 242 рублей. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла Госдума.

Повышение МРОТ затронет и многих пенсионеров. Дело в том, что работающим пожилым людям пенсию не индексируют в том размере, как неработающим. Вопрос о возобновлении ежегодной прибавки неоднократно поднимался, но пока так и не решён. При этом зарплаты у пожилых людей часто бывают меньше, чем у их более младших работающих родственников. Связано это с тем, что часто пенсионеры работают не по основной специальности, а там, где удаётся трудоустроиться. Особенно актуальна эта проблема в небольших городах и посёлках. Таким образом, повышение МРОТ имеет для пожилых людей большое значение, реально повышая их доход.

— С повышением МРОТ многие работающие пенсионеры будут получать больше. Прибавка по сравнению с прошлым годом составит 6,3%. Их зарплата вырастет до уровня 16 242 рубля. Дело в том, что пенсионеры, которые продолжают официально трудиться после достижения пенсионного возраста, достаточно часто имеют зарплаты на уровне МРОТ, так как круг их обязанностей обычно ограничен. Поэтому их доход вырастет, — рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

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Что же касается неработающих пенсионеров, то для них выплаты с 1 января 2023 года планируется проиндексировать на 4,8%. В результате средний размер пенсии увеличится до 21 864 рублей.

— Конечно, пенсии у неработающих пенсионеров за счёт ежегодной индексации выше, чем у работающих. Последним выплаты поднимают с 1 августа, но на значительно меньшие суммы. Неработающим пожилым людям повышают пенсии с 1 января. Обычно это происходит раз в год, но 2022-й стал особенным. Из-за высокой инфляции было принято решение повысить пенсии поэтапно. В результате сделали внеплановую прибавку с 1 июня на 10%. С 1 января планируется увеличить выплаты ещё на 4,8%. В результате общее повышение страховых пенсий за год превысит 15%, а это больше прогнозируемого уровня инфляции на уровне 12,4%. Если же пенсионер официально уволится с работы, то ему сделают перерасчёт и его пенсия станет больше, — отметила юрист Елена Кузнецова.

https://static.life.ru/publications/2022/10/27/1517670235954.395.jpg

Фото © Shutterstock

Собираетесь ли вы работать на пенсии?

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Авторы
Нина Важдаева
Нина Важдаева

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