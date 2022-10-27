Врач раскрыл, как высыпаться за пять часов

Важная функция сна — выработка гормона мелатонина, который и даёт нам чувство бодрости, а также помогает защищаться от многих заболеваний. К сожалению, дефицит времени, особенно остро ощущающийся в мегаполисах, зачастую не позволяет нам выспаться как следует. По словам врача-психотерапевта и сомнолога Александра Калинина, есть одна хитрость, которая позволит обойти эту проблему.

"Он (мелатонин. — Прим. Лайфа) вырабатывается организмом в строго отведённые часы — с восьми вечера до трёх часов ночи. Именно в это время шишковидная железа мозга запускает этот процесс", — объяснил он "Вечерней Москве".

Для того чтобы вырабатывался мелатонин, важно находиться в темноте и глубокой фазе сна, а пик активности гормона приходится на промежуток между 23:00 и 02:00. Значит, чтобы спать мало и высыпаться, вам нужно заснуть в 22:00, проспав четыре-пять часов. Если же вы будете отходить ко сну глубокой ночью, то не будете получать достаточно мелатонина, из-за чего и появятся усталость и сонливость.