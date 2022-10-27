Киев потребовал от западных партнёров запрещённое оружие

Украина вновь попросила у западных партнёров оружие. На этот раз киевские власти потребовали кассетные боеприпасы и высокоточные бомбы. Однако, как пишет Foreign Policy, такое вооружение экспортировать запрещено.

"Украинские чиновники продолжали требовать так называемые кумулятивно-осколочные артиллерийские снаряды, или DPICM, — разновидность кассетных боеприпасов... А также их европейские аналоги. В США в настоящее время запрещено экспортировать эти системы", — указано в статье.

Один из неназванных украинских чиновников рассказал, что Киев регулярно запрашивает новые снаряды, которые имеют большую дальность и взрывоопасность. А вот депутат Александра Устинова призналась, что Незалежная просит кассетные снаряды BONUS, совместимые с артиллерийскими орудиями НАТО, а также управляемые высокоточные бомбы производства американской компании Boeing и шведской фирмы Saab.

Украина также запросила артиллерийскую систему Archer шведского производства и 155-миллиметровые гаубицы M114. Агентство указало, что ни Совет национальной безопасности США, ни Госдепартамент не ответили на запросы Foreign Policy о комментариях. Посольство Швеции в Вашингтоне также отказалось обсуждать запросы Киева.