Адвокат Жорин рассказал, что грозит Собчак за сокрытие израильского паспорта от МВД России

В России телеведущей Ксении Собчак грозит разбирательство ещё по одному делу. Убегая в Литву от следствия по делу о вымогательстве, журналистка засветила на границе свой израильский паспорт, однако она не уведомляла МВД РФ о получении гражданства этой страны, хотя должна была. Адвокат Жорин предположил, что теперь ждёт Собчак.

Юрист рассказал Лайфу, что законом установлен срок, в течение которого гражданин обязан сообщить о получении второго гражданства. За нарушение установлена административная ответственность, предполагающая штраф до тысячи рублей, либо уголовная — штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов.