Адвокат Жорин рассказал, что грозит Собчак за сокрытие израильского паспорта от МВД России
Ксения Собчак. Фото © Getty Images / Thomas Körbel
В России телеведущей Ксении Собчак грозит разбирательство ещё по одному делу. Убегая в Литву от следствия по делу о вымогательстве, журналистка засветила на границе свой израильский паспорт, однако она не уведомляла МВД РФ о получении гражданства этой страны, хотя должна была. Адвокат Жорин предположил, что теперь ждёт Собчак.
Юрист рассказал Лайфу, что законом установлен срок, в течение которого гражданин обязан сообщить о получении второго гражданства. За нарушение установлена административная ответственность, предполагающая штраф до тысячи рублей, либо уголовная — штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов.
"Мы знаем случаи, когда возбуждались такие уголовные дела, они возбуждаются крайне редко. И, как вы понимаете, различия (между административной и уголовной ответственностью. — Прим. Лайфа) тут расплывчатые. В любом случае есть определённый срок в 60 дней, в течение которого надо уведомить надлежащие органы о получении второго гражданства или даже вида на жительство", — добавил Жорин.
Напомним, накануне в подмосковном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак прошли обыски. А днём ранее её коммерческий директор Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский были задержаны по обвинению в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Оба арестованы до 24 декабря. Сама Собчак, предварительно, тоже проходит по данному делу как подозреваемая. Но она успела уехать из России в Литву через Белоруссию по израильскому паспорту. В МВД РФ сообщили, что журналистка не уведомляла о получении гражданства Израиля, хотя закон к этому обязывает.
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