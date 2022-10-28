Пять имён женщин, которым суждено всю жизнь оставаться в девках

Как люди одного знака зодиака в чём-то похожи друг на друга, так и одни и те же имена награждают своих обладательниц чем-то общим. Каждый из нас — индивидуальность, второго такого человека в мире нет. Но вот у носителей одинаковых имён могут встречаться некоторые общие черты характера или испытания судьбы. Например, девушкам со следующими именами намного труднее выйти замуж, чем остальным. Они обаятельны и не обделены вниманием противоположного пола, но под венец этих красоток всё не приглашают. Как зовут женщин, которым суждено всю жизнь провести в девках?

Женское имя Екатерина

Обладательница имени Екатерина часто не может найти общего языка с мужчинами, хоть вниманием и не обделена. Фото © Shutterstock

Обладательница этого имени нередко не может найти общего языка с представителями сильной половины человечества. Кокетничая на свиданиях, Екатерина чувствует себя неловко, из-за чего порой совершает необдуманные действия или говорит фразами, обижающими и отпугивающими кавалеров. Эта девушка часто показывает себя чрезмерно самостоятельной, действиями ставит под сомнение достоинство мужчины рядом с собой. Носительница имени Екатерина отзывчивая и добрая, нежная, умеющая любить, но её неумение расположить ухажёра к себе может привести к тому, что замуж Катю так и не позовут.

Имя Юлия

Стремление женщины по имени Юлия поскорее построить семью часто пугает кавалеров. Фото © Shutterstock

Противоположная ситуация с Юлией. Обычно носительница этого имени оказывается человеком семейным, для неё важно устроить быт, поддерживать дома уют, завести детей. Поэтому в глазах мужчин Юля может иногда выглядеть так, словно отчаялась и готова выйти за первого встречного, как в сказке. Стремление женщины скорее построить семью часто пугает кавалеров, из-за чего те, наоборот, тянут даже с предложением просто начать встречаться. Юлия напориста и активна, упряма и умеет добиваться своего, потому может давить на партнёра, желая заполучить то, о чём грезит. Но мужчины это чувствуют и на уступки не идут.

Алсу

Вокруг Алсу всегда есть несколько мужчин, желающих заполучить такую даму в жёны. Фото © Shutterstock

Все носительницы этого имени прекрасны без исключения, что позволяет Алсу чувствовать себя настоящей королевой. Вокруг девушки всегда есть несколько мужчин, желающих заполучить её в супруги. Поэтому женщина купается во внимании и бесконечных ухаживаниях. Наверное, о таком мечтает каждая, но они не осознают, что нужно уметь вовремя останавливаться. Желая получить как можно больше эмоций и подарков, Алсу может вести себя легкомысленно. Меняя партнёров, не задумывается, что в один день их поток прекратится. Отказывая мужчинам в серьёзных отношениях, обладательница этого имени своими же руками сделает так, что останется в девках навсегда.

Имя Елена

Девушка, которую назвали Еленой, ведёт себя как капризная принцесса. Фото © Shutterstock

Девушка, названная Еленой, ведёт себя как капризная принцесса. Угодить обладательнице этого имени мужчинам очень тяжело, поэтому с годами желающих взять её в жёны становится всё меньше. А характер Лены лишь ухудшается. К тому же она ставит для партнёров слишком высокую планку, хотя сама высоким требованиям не соответствует. Такой диссонанс кавалеров раздражает, и они уходят. Интересно, что разрыв с любимым Елена переживает очень долго, мучаясь от сердечной боли и по ночам плача в подушку. Но это совершено ничему не учит её, потому как она упорно видит в себе идеал. Возможно, именно такое поведение и приведёт к тому, что замуж Елену не позовут, пока она не изменит поведение.

Милана

Начав отношения с мужчиной, Милана отдаёт себя без остатка. Фото © Unsplash