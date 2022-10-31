Знаменитости придумали потрясающие костюмы на Хэллоуин, забыв про страшную реальность

Модель и бизнесвуман Кайли Дженнер примерила образ женщины-вамп из фильма "Эльвира — повелительница тьмы"

Кайли Дженнер в образе Эльвиры — повелительницы тьмы. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kyliejenner / Jack Henry

Пэрис Хилтон в этом году нарядилась иконой её детства — Сейлор Мун. "Счастливого Хэллоуина! #горячо", — обратилась Хилтон к подписчикам. Супруг Пэрис, писатель и предприниматель Картер Реум, облачился Такседо Маском — под стать жене

Пэрис Хилтон с мужем Картером Реумом. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / parishilton

Наряд Егора Крида на Хэллоуин на первый взгляд абсолютно обычный и совсем не страшный. Это если не знать, что певец копирует серийного убийцу и насильника, каннибала Джеффри Дамера. А вот у приятелей Крида — Оксаны Самойловой и Джигана — образы куда спокойнее: модель предстала Русалочкой, а её супруг — гладиатором

Егор Крид, Оксана Самойлова и Джиган отметили Хэллоуин в ОАЭ. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / egorkreed

"Самая уставшая семья России" так любит преображения, что нарядов на Хэллоуин заготовила по несколько. Самойлова устроила фотосессию вместе с мужем и детьми — они стали "самой весёлой супергеройской семейкой"

Оксана Самойлова в наряде Чудо-женщины и Джиган в образе Бэтмена с детьми. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana

Бодипозитивная певица Лиззо сделала из себя Мардж Симпсон — получилось очень реалистично, ведь артистка не только запарилась с костюмом, но и кожу перекрасила в жёлтый цвет

Певица Лиззо в образе Мардж Симпсон. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lizzobeeating

Ким Кардашьян с подружками Оливией Пирсон и Натали Халкро перевоплотились в супергероинь вселенной Marvel — Мэджик, Мистик и Селену

Оливия Пирсон в образе Мэджик, Ким Кардашьян в костюме Мистик и Натали Халкро в образе Селены. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kimkardashian

Канадская супермодель и активистка Винни Харлоу в образе Русалочки. Компанию Винни составил визажист Патрик Старрр, примеривший костюм Урсулы

Визажист Патрик Старрр и модель с витилиго Винни Харлоу. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / winnieharlow / Jamie Bruce

Американская артистка и продюсер Жанель Монэ Робинсон на Хэллоуин стала Дивой Плавалагуна — вымышленной певицей из "Пятого элемента"

Жанель Монэ Робинсон в образе из фильма "Пятый элемент". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / janellemonae / Kat Nijmeddin

Сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер на один вечер стала Джесси из "Истории игрушек". Правда, в исполнении модели ковбой стал соблазнительной девушкой в ботфортах и с игривыми косичками

Образ Кендалл Дженнер на Хэллоуин в 2022 году. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / janellemon / kendalljenner

Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly закосплеили Памеллу Андерсон и Томми Ли

Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / meganfox / Jacob Webster

Образ кого из звёзд на Хэллоуин-2022 вам понравился больше всего? 0 Я наших поддерживаю, так что голосую за Самойлову и Джигана Бесспорно, Кайли Дженнер — лучшая Я жду выхода Хайди Клум!!