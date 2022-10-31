Знаменитости придумали потрясающие костюмы на Хэллоуин, забыв про страшную реальность
Каждый год в октябре звёзды соревнуются, у кого же самый крутой наряд на Хэллоуин. Селебрити не упускают возможности принарядиться, у некоторых заготовлен не один костюм. Собрали подборку лучших.
Модель и бизнесвуман Кайли Дженнер примерила образ женщины-вамп из фильма "Эльвира — повелительница тьмы"
Кайли Дженнер в образе Эльвиры — повелительницы тьмы. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kyliejenner / Jack Henry
Пэрис Хилтон в этом году нарядилась иконой её детства — Сейлор Мун. "Счастливого Хэллоуина! #горячо", — обратилась Хилтон к подписчикам. Супруг Пэрис, писатель и предприниматель Картер Реум, облачился Такседо Маском — под стать жене
Пэрис Хилтон с мужем Картером Реумом. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / parishilton
Наряд Егора Крида на Хэллоуин на первый взгляд абсолютно обычный и совсем не страшный. Это если не знать, что певец копирует серийного убийцу и насильника, каннибала Джеффри Дамера. А вот у приятелей Крида — Оксаны Самойловой и Джигана — образы куда спокойнее: модель предстала Русалочкой, а её супруг — гладиатором
Егор Крид, Оксана Самойлова и Джиган отметили Хэллоуин в ОАЭ. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / egorkreed
"Самая уставшая семья России" так любит преображения, что нарядов на Хэллоуин заготовила по несколько. Самойлова устроила фотосессию вместе с мужем и детьми — они стали "самой весёлой супергеройской семейкой"
Оксана Самойлова в наряде Чудо-женщины и Джиган в образе Бэтмена с детьми. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / samoylovaoxana
Бодипозитивная певица Лиззо сделала из себя Мардж Симпсон — получилось очень реалистично, ведь артистка не только запарилась с костюмом, но и кожу перекрасила в жёлтый цвет
Певица Лиззо в образе Мардж Симпсон. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / lizzobeeating
Ким Кардашьян с подружками Оливией Пирсон и Натали Халкро перевоплотились в супергероинь вселенной Marvel — Мэджик, Мистик и Селену
Оливия Пирсон в образе Мэджик, Ким Кардашьян в костюме Мистик и Натали Халкро в образе Селены. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kimkardashian
Канадская супермодель и активистка Винни Харлоу в образе Русалочки. Компанию Винни составил визажист Патрик Старрр, примеривший костюм Урсулы
Визажист Патрик Старрр и модель с витилиго Винни Харлоу. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / winnieharlow / Jamie Bruce
Американская артистка и продюсер Жанель Монэ Робинсон на Хэллоуин стала Дивой Плавалагуна — вымышленной певицей из "Пятого элемента"
Жанель Монэ Робинсон в образе из фильма "Пятый элемент". Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / janellemonae / Kat Nijmeddin
Сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер на один вечер стала Джесси из "Истории игрушек". Правда, в исполнении модели ковбой стал соблазнительной девушкой в ботфортах и с игривыми косичками
Образ Кендалл Дженнер на Хэллоуин в 2022 году. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / janellemon / kendalljenner
Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly закосплеили Памеллу Андерсон и Томми Ли
Меган Фокс и рэпер Machine Gun Kelly. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / meganfox / Jacob Webster
Образ кого из звёзд на Хэллоуин-2022 вам понравился больше всего?
Лайф рассказывал, какие проверенные ритуалы защитят дом от нечистой силы в Хэллоуин. Все же помнят, что канун Дня Всех Святых — единственный день в году, когда гости из загробного мира могут появиться на пороге?
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kyliejenner / Jack Henry, janellemonae / Kat Nijmeddin