5 обрядов от экстрасенса, которые обязательно нужно провести на Хэллоуин

Хэллоуин: история праздника

Хэллоуин — праздник, который пришёл к нам от древних кельтов. Осенью они отмечали Самайн — день, который знаменовал собой конец сельскохозяйственного года и начало зимних месяцев. Но был в этом дне и более глубокий смысл: именно на Самайн души умерших за последний год отправлялись на другую сторону, а призраки умерших давно могли прийти на землю всего на один день. С приходом христианства Самайн переименовали в канун Дня Всех Святых, а уже от этого названия и произошло известное нам всем сегодня слово Хэллоуин, рассказала Лайфу астролог и экстрасенс Аделина Блэкмун.

Название изменилось, но смысл этого дня остался тем же. Время Хэллоуина — всего несколько дней в году — период, когда стена между миром живых и миром мёртвых становится очень тонкой, что делает возможным общение между мирами. Оно доступно не всем, но каждый может в эти дни почувствовать более глубокую связь со своим внутренним миром и внешними силами.

Время Самайна — это сутки, начинающиеся после заката 31 октября и заканчивающиеся на закате 1 ноября. Традиционно в эти сутки совершалось очень много обрядов. Некоторые из них можно провести и в домашних условиях Аделина Блэкмун Астролог, экстрасенс

Хэллоуин: гадание на любовь

Погадать на любовь на Хэллоуин можно с помощью кожуры яблока: её следует аккуратно срезать, а затем бросить за спину. В том, как ляжет кожура, можно увидеть инициалы будущего мужа или жены. Фото © Shutterstock

Особую роль на Хэллоуин древние отводили яблоку, которое считали плодом другого мира. Ирландцы называли этот мир Авалоном, что в переводе означает "Остров яблок". Большое количество ставших сегодня популярными ритуалов и игр с яблоками в Хэллоуин появились во времена древних кельтов.

Самым простым любовным гаданием можно воспользоваться и сегодня. Для этого вам понадобится кожура от целого яблока. Её надо аккуратно срезать, а затем бросить за спину. В том, как ляжет кожура, можно увидеть инициал будущего супруга Аделина Блэкмун Астролог, экстрасенс

Обряд привлечения любви в Хэллоуин

Чтобы привлечь в жизнь любовь или удачу, напишите своё желание маркером на лавровом листе, а сам лист сожгите в пламени свечи.

Лавровый лист — древний символ удачи и очищения. Его можно использовать и для того, чтобы защитить себя, свою семью или какого-то конкретного человека от негативного воздействия Аделина Блэкмун Астролог, экстрасенс

Обряд защиты с помощью лаврового листа

Для проведения защитного обряда в Хэллоуин понадобятся лавровый лист, три свечи и миска с солью. На листе нужно указать имя человека, которого вы хотите защитить, например, родственника или своё. Фото © Shutterstock

Для проведения защитного обряда понадобятся три свечи и миска с солью. Поставьте свечи треугольником, в центр — миску с солью. На лавровом листе напишите, что или кого вы хотите защитить: семью, себя, близкого человека. Затем воткните лавровый лист в соль наполовину, зажгите свечи и мысленно попросите о защите. Вы можете обратиться к тому, к кому вам удобно, — к ангелам, к добрым духам, к умершим предкам. Затем произнесите слова благодарности, задуйте свечи, а миску с солью оставьте на подоконнике до окончания Хэллоуина — до вечера 1 ноября.

Обряд избавления от того, что себя изжило, в Хэллоуин

Самайн был не только праздником урожая, но и началом нового года. Многие ритуалы, которые сегодня часто считаются новогодними, ранее проводились именно на Самайн. Так, в этот день можно избавиться от всего, что вас тяготит и что вы не хотели бы брать с собой в новую жизнь.

Для этого нам потребуются свечи. Если хотите избавиться от чего-то конкретного, вы можете назвать этим свечу, зажечь её и дать ей сгореть полностью. Если таких вещей несколько, можно записать список на бумаге и сжечь его в пламени свечи, мысленно прощаясь со всем Аделина Блэкмун Астролог, экстрасенс

Обряд привлечения удачи в Хэллоуин

Чтобы в следующем году вам сопутствовала удача, в Хэллоуин проведите специальный обряд с использованием белой и чёрной свечек. Фото © Shutterstock