10 вредных советов, как потерять уважение друзей настолько быстро, что вы даже сами не заметите

"Когда мне было лет 14, двое моих друзей из школы сильно поссорились. Один из них заорал: "Какой же ты кусок дерьма! Неудивительно, что твоя сестра покончила с собой!" Я знал, что дети могут быть мудаками, но такого ужаса не ожидал. Общение с тех пор как-то не задалось", — CasticVG.

"Я потеряла шляпу и спросила у моего друга, не видел ли он её. Он сказал, что не знает. В итоге выяснилось, что он украл её и продал на барахолку. Я нашла её с ценником...", — flatworldart.

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"У мамы моей подруги рассеянный склероз, из-за чего она едва двигается. Недавно один наш хороший друг, ярый христианин, заявил: "Если бы она пришла в церковь и последовала за Господом, этого бы с ней не случилось". Одна фраза, которая убила 20 лет дружбы", — 5n54s3.

"Одна моя подруга очень долго ругалась, что её бывший не заплатил ей за то, что она "нянчила" его детей. Не знаю, как к такому относиться", — DigitalCamel.

"Блин, она такая чудесная! Так жаль бедняжку — пустая трата красоты...". Для контекста: я передвигаюсь на инвалидной коляске. А мне так жаль тебя — что за пустая трата рабочих ног на такую уродину!" — TheRebelMia.

"Как-то раз я взяла сына с собой на работу, чтобы забрать зарплаты во время отпуска. Встретила нашего грузчика, познакомила его со своим малышом, у которого, нужно отметить, небольшой дефект речи. Мой сын сказал "Привет", немного заикаясь. Грузчик засмеялся и передразнил его... Я взяла сына на руки, и мы ушли. Больше с тем тупицей не общаюсь", — windy496.

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"Увидела, как моя начальница ведёт себя крайне дружелюбно по отношению к другим сотрудникам, но стоит им выйти за пределы комнаты, тут же начинает говорить про них гадости... Доверия к ней больше никакого", — reptar.

"Однажды моя бывшая девушка нашла чью-то банковскую карточку, которую оставили в банкомате. Тогда она тут же пошла в магазин — тратить все деньги, что успеет. Я был в ярости. Из-за таких, как она, я в панике каждый раз, когда не могу найти свой бумажник", — Citizen_804.

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"Как-то раз один мой знакомый рассказал мне, как помог другу изменить его девушке. Явно не лучший способ впечатлить женщину, ребята...", — glasses_enthusiast.