3 сексуальные фантазии, о которых в Хэллоуин грезит каждый мужчина, но боится признаться

В парах, где тема с переодеванием табуирована, такие праздники, как Хэллоуин или Новый год, являются проводниками в мир фантазий, связанных с сексом. Женщины в каких костюмах и образах особенно будоражат мужское воображение, Лайфу рассказала сексолог Екатерина Молния.

Костюм женщины-кошки в Хэллоуин

Женщина-кошка — сексуальная фантазия многих парней. Особо смелым дамам сексолог Екатерина Молния рекомендовала заменить хвостик на анальную пробку — в таком образе ночь Хэллоуина точно не пройдёт спокойно. Фото © Shutterstock

Пушистый хвостик и ушки — в топе сексуальных фантазий многих мужчин. Игра в животных — довольно популярный вид ролевых игр, поэтому вы точно не прогадаете, если в канун Дня Всех Святых облачитесь в костюм женщины-кошки. Ну кто не любит диких кошечек?

Особенно смелые могут заменить хвостик на анальную пробку, и ночь Хэллоуина точно не пройдёт спокойно Екатерина Молния Сексолог

Костюм вампирши на Хэллоуин

Больше 70% мужчин и женщин обожают кусаться во время секс-игрищ, так что костюм вампирши в Хэллоуин — лучший вариант для любительниц доминировать. Фото © Shutterstock

По статистике, кусаться в любовных играх любит больше 70% и мужчин, и женщин, так что костюм вампирши — на почётном втором месте. Образ вампирши даёт девушке прекрасную возможность легально продемонстрировать доминирование и агрессию. А мужчине в шутку, а может и нет, — подчиниться.

Это усилит накал страстей, тут главное не переборщить. Впрочем, если это понравится обоим, то пара кровоподтёков — это сладкая цена за новые эмоции Екатерина Молния Сексолог

Костюм ведьмочки в Хэллоуин

Мужчины одновременно и боятся, и испытывают желание, когда видят женщин, наделённых особой силой, поэтому в костюме ведьмочки вы точно не оставите кавалера равнодушным. Фото © Shutterstock

На первое место сексолог Екатерина Молния поставила костюм ведьмочки. Растрёпанные, как после бурной ночи, яркие волосы, ярко накрашенные глаза, странные лохмотья, за которыми лишь угадываются очертания тела, буквально приманивают парней.

Мужчины и боятся, и хотят таких женщин, наделённых особой силой. Времена инквизиции, к счастью, прошли, и Хэллоуин поспособствует только любовному пожару Екатерина Молния Сексолог