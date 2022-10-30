5 жутких историй о привидениях, после которых вы никогда не почувствуете себя одиноко

Предупреждение от покойной жены

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"Мой дедушка рассказал мне историю о том, как однажды, сидя в кресле во дворе, он услышал, как жена несколько раз позвала его из дома. Вот только моя бабушка умерла за несколько лет до этого. Но дед сказал мне, что голос был столь настойчивым, что он действительно встал, чтобы заглянуть, что там происходит. Как только он вошёл внутрь, услышал громкий треск позади себя. Кресло, на котором он сидел несколько мгновений назад, было раздавлено упавшим на него чугунным водосточным жёлобом. Если бы он не вошёл в дом, вероятно, был бы серьёзно ранен или чего похуже. Не знаю, мистика это или нет, но каждый раз, когда я думаю об этом, у меня мурашки", — nuggetprincess.

Звонок из потустороннего мира

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"Прошлой ночью друг вытащил меня из дома, чтобы вместе пойти на вечеринку в местном баре. После нескольких напитков я поняла, что моего телефона нет в кармане. Я проверила стол, за которым мы сидели, бар, все туалеты и в конце решила просто позвонить на свой номер. После двух гудков кто-то ответил, издал жуткий низкий хриплый смешок и повесил трубку. Больше никто не отвечал. В итоге я нашла свой телефон. Он как лежал на прикроватной тумбочке, так и дожидался меня там..." — Lynxx.

Теневой мужчина

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"Когда дочери было около трёх лет, она всегда спала в кромешной тьме. Ни телевизора для освещения, ни ночника — ничего. Однажды, когда я её укладывала спать, она сказала: "Мам, закрой шторы плотнее. Мне не нравится, когда тень папы ходит по комнате". Она хотела, чтобы в комнате было так темно, что она бы не могла видеть тень. Меня это напугало. Её отец никогда не заходит в её комнату по ночам, а он единственный мужчина в доме. Кроме того, в моей комнате мне всегда не нравился встроенный шкаф. Было ощущение, что на тебя всё время оттуда смотрит мужчина в форме. А потом весной мы хотели убрать зимние вещи на чердак, забрались туда — а там старый вещмешок с армейской формой и другими вещами. Тогда всё сложилось, и я чертовски перепугалась. Вскоре после этого мы переехали", — Top-Sprinkles6929.

Не детское время

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"Однажды ночью, когда мне было лет 10–12, мне было трудно заснуть. Моя спальня была на верхнем этаже нашего дома — вместе с кладовкой и игровой комнатой. Я лежал в постели, когда услышал шум в другом конце комнаты и увидел, как лошадь-качалка начала раскачиваться. Несколько минут она скользила по полу, а потом в одно мгновение замерла, когда я включил свет. Я в ужасе спрятал голову под одеяло и больше не выглядывал до утра. Когда проснулся, мои надежды на то, что это был сон, не подтвердились: лошадка всё ещё была посреди комнаты. Кроме того, я получил выговор от родителей за то, что вставал с постели и играл с игрушками посреди ночи. Они слышали скрип лошадки, шаркающей по комнате", — Heresyed.

Соседское приветствие

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