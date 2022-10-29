6 лёгких гаданий на Хэллоуин, которые расскажут, кому ждать любовь и удачу в 2023-м, а кому нет

В самую страшную ночь года люди разделятся на два лагеря: кто ходит в гости и выпрашивает конфеты и кто остался дома, чтобы заглянуть в будущее. Воздух в Хэллоуин буквально пропитан волшебством и энергетикой чего-то сверхъестественного. Так почему бы не погадать на любовь? Хотите узнать, что вас ждёт в 2023 году, — попробуйте один или сразу все обряды, которые мы для вас расписали пошагово.

Гадание на любовь с тремя блюдцами

Простое и интересное гадание, которое подскажет, стоит ли ждать любовь в следующем году или нет. Для ритуала позовите помощника. Поздним вечером 31 октября сядьте за стол и поставьте перед собой три блюдца. Одно оставьте пустым, во второе налейте воды и подкрасьте её любым цветом, а в третье — чистую воду. Закройте глаза и попросите "ассистента" переставить местами посуду. Спрашивая Вселенную о любви в 2023-м, не открывая глаз, потянитесь к блюдцу. В зависимости от вашего выбора гадание и толкуется: если попалось пустое блюдце — в будущем году никакой большой любви ждать не стоит; блюдце с подкрашенной водой — любовь найдёте, но она окажется невзаимной и горькой, настрадаетесь; чистая вода станет символом искренних и счастливых отношений — она сулит скорое замужество.

Гадание в Хэллоуин с яблочными семечками

Яблоко — один из символов Хэллоуина, поэтому его тоже можно использовать при гадании. Фото © Freepik

Одним из символов Хэллоуина считается яблоко, поэтому гадание на любовь можно совершить с этим плодом. В самую страшную ночь в году возьмите фрукт и зажмите в руках. Подумайте о своём желании или вопросе, но в такой форме, на которую можно ответить чётко да или нет. Затем разрежьте яблоко пополам и загляните в сердцевину. Что произошло с семечками? Если большинство оказались целы, ответ на ваш вопрос положительный. Если семечки раздробились, вы пока не готовы и загаданного в ближайшее время точно не случится.

Гадание на любовь на солёной воде

Перед сном в ночь с 31 октября на 1 ноября незамужние девушки могут попробовать это простое гадание на любовь. Подготовка к обряду лёгкая: нужно съесть что-то солёное или выпить воды с солью перед сном. Ложитесь спать и внимательно запоминайте, что приснится. По преданию, будущий муж придёт в сновидение и угостит суженую чистой водой, утолив её жажду.

Гадание на любовь с каштанами

Для этого волшебного ритуала вам понадобятся костёр или камин и два каштана. Как вы уже, возможно, догадались, орехи символизируют вас и любимого мужчину. Зажмите их в левой руке и, глядя на огонь, прошепчите заклинание: "Огонь — свяжи, вода — не разлей", представляя в голове образ любимого человека. Бросьте каштаны в пламя и посмотрите, что произойдёт. Если упадут друг от друга далеко и сильно повредятся огнём, ничего с загаданным человеком не получится. А если каштаны останутся невредимы и окажутся рядом, с мужчиной, о котором вы думали, вас ждёт большая любовь.

Гадание на тыкве

Гадание на тыкве поможет узнать, как сложится судьба в 2023 году. Фото © Freepik

Какой Хэллоуин без тыквы? Этот символ осени пойдёт не только для готовки — может помочь узнать, как будут развиваться события в личной жизни в ближайшем будущем. Гадание похоже на то, что проделывают с яблоком, но обряд немного отличается. Задайте вопрос, на который можно ответить да или нет, и разрежьте тыкву посередине. А затем посмотрите на семена: в какой стороне их оказалось больше? Если в левой — никаких чудес с вами, к сожалению, не произойдёт. А если в правой — это гарантия от Вселенной, что всё, о чём мечтается, точно сбудется в 2023-м.

Гадание на любовь в Хэллоуин с мокрой ночнушкой

Ещё одно простое гадание на Хэллоуин, которое женщинам и девушкам поможет заглянуть в будущее. Перед сном намочите ночную рубашку или любую другую одежду, в которой обычно спите, и голой ложитесь спать. В ночь с 31 октября на 1 ноября в ваш сон придёт мужчина, предначертанный самой судьбой. Так что постарайтесь запомнить его черты, чтобы найти суженого из сна в жизни.