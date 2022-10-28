Стилист Лисовец раскрыл, наденут ли россиянки платье с дыркой на пятой точке от Кардашьян
Западную публику наряд с "жопным декольте" не оставил равнодушной: пока одни расчехлили кошельки в надежде урвать новинку, другие раздают Ким советы, какая одежда действительно нужна девушкам.
Эпатажная модель и бизнесвумен Ким Кардашьян запускает в продажу линейку Smooth Lounge от своего бренда Skims. В целом наряды выглядят вполне банальными, но есть одно платье с вырезом на пятой точке, мимо которого не прошли ни фанаты, ни хейтеры дивы. На Западе эту особенность уже окрестили "жопным декольте". Лайфу стало интересно, сможет ли Кардашьян, не оставляющая попыток стать законодательницей трендов в модном мире, привлечь внимание российской аудитории. Узнали, что по этому поводу думает известный стилист Влад Лисовец.
"Дело в том, что она (Ким Кардашьян. — Прим. Лайфа) — не про моду, она больше эпатирует. У нас и климат другой, и люди другие, культура другая, и мы вообще другие. Поэтому всё, что там происходит, не всё приживается у нас. Поэтому на это точно не стоит ориентироваться", — авторитетно заявил Лисовец.
Ким Кардашьян запускает в продажу платье с дыркой на пятой точке. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / skims