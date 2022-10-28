Стилист Лисовец раскрыл, наденут ли россиянки платье с дыркой на пятой точке от Кардашьян

Эпатажная модель и бизнесвумен Ким Кардашьян запускает в продажу линейку Smooth Lounge от своего бренда Skims. В целом наряды выглядят вполне банальными, но есть одно платье с вырезом на пятой точке , мимо которого не прошли ни фанаты, ни хейтеры дивы. На Западе эту особенность уже окрестили "жопным декольте". Лайфу стало интересно, сможет ли Кардашьян, не оставляющая попыток стать законодательницей трендов в модном мире, привлечь внимание российской аудитории. Узнали, что по этому поводу думает известный стилист Влад Лисовец.

"Дело в том, что она (Ким Кардашьян. — Прим. Лайфа) — не про моду, она больше эпатирует. У нас и климат другой, и люди другие, культура другая, и мы вообще другие. Поэтому всё, что там происходит, не всё приживается у нас. Поэтому на это точно не стоит ориентироваться", — авторитетно заявил Лисовец.