Кэти Перри объяснила причину "сломанного" глаза на концерте
Певица Кэти Перри утверждает, что "сломанный" глаз был постановкой
Жуткий видеоролик с "зависшей" американской певицей Кэти Перри так завирусился, что звезде пришлось объяснять, что же с ней произошло на самом деле. Как утверждает исполнительница, проблема с глазом, которая не на шутку испугала её фанатов, была обычной постановкой, частью кукольного образа. По всей видимости, 38-летняя певица решила хайпануть и напомнить о предстоящих концертах.
Кэти Перри попыталась усмирить правый глаз во время концерта. Видео © Twitter / Kabamur_Taygeta
"Приветствую всех моих любителей теорий заговора, которые придут посмотреть на мой трюк со сломанным кукольным глазом в реальной жизни в Вегасе в следующем году!" — написала Перри в социальных сетях, комментируя завирусившийся ролик.
Ранее Лайф сообщал, что фанатов Кэти Перри привело в ужас странное видео с её концерта, которое быстро завирусилось в соцсетях. На нём у артистки во время выступления начал закрываться правый глаз, она несколько раз попыталась "поправить" лицо рукой. При этом топ-стилист Анвар Очилов считает, что глаз певицы "залип" из-за накладных ресниц.
Instagram (Соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ) / katyperry