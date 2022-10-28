Кэти Перри объяснила причину "сломанного" глаза на концерте

Жуткий видеоролик с "зависшей" американской певицей Кэти Перри так завирусился, что звезде пришлось объяснять, что же с ней произошло на самом деле. Как утверждает исполнительница, проблема с глазом, которая не на шутку испугала её фанатов, была обычной постановкой, частью кукольного образа. По всей видимости, 38-летняя певица решила хайпануть и напомнить о предстоящих концертах.

Кэти Перри попыталась усмирить правый глаз во время концерта. Видео © Twitter / Kabamur_Taygeta

"Приветствую всех моих любителей теорий заговора, которые придут посмотреть на мой трюк со сломанным кукольным глазом в реальной жизни в Вегасе в следующем году!" — написала Перри в социальных сетях, комментируя завирусившийся ролик.