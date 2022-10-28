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28 октября, 13:46

Кэти Перри объяснила причину "сломанного" глаза на концерте

Певица Кэти Перри утверждает, что "сломанный" глаз был постановкой

Жуткий видеоролик с "зависшей" американской певицей Кэти Перри так завирусился, что звезде пришлось объяснять, что же с ней произошло на самом деле. Как утверждает исполнительница, проблема с глазом, которая не на шутку испугала её фанатов, была обычной постановкой, частью кукольного образа. По всей видимости, 38-летняя певица решила хайпануть и напомнить о предстоящих концертах.

Кэти Перри попыталась усмирить правый глаз во время концерта. Видео © Twitter / Kabamur_Taygeta

"Приветствую всех моих любителей теорий заговора, которые придут посмотреть на мой трюк со сломанным кукольным глазом в реальной жизни в Вегасе в следующем году!" — написала Перри в социальных сетях, комментируя завирусившийся ролик.

Эти поп-дивы на концертах — настоящие иконы стиля, но вот что носят звёзды в обычной жизни

Эти поп-дивы на концертах — настоящие иконы стиля, но вот что носят звёзды в обычной жизни

Ранее Лайф сообщал, что фанатов Кэти Перри привело в ужас странное видео с её концерта, которое быстро завирусилось в соцсетях. На нём у артистки во время выступления начал закрываться правый глаз, она несколько раз попыталась "поправить" лицо рукой. При этом топ-стилист Анвар Очилов считает, что глаз певицы "залип" из-за накладных ресниц.

Обложка ©

Instagram (Соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ) / katyperry

Наталья Исакова

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