Россиянам дали ценные советы по покупке подержанных авто

При покупке недорогого автомобиля с рук необходимо выделить достаточно большое количество различных предложений, изучить их, а машину, которая понравилась, проверить "везде, где только возможно". Об этом сообщил автоэксперт Кирилл Бревдо.

Он считает, что к выбору автомобиля в этом случае нужно подходить максимально внимательно, чтобы не попасться на некачественное предложение.

"Если машина продаётся по цене ниже рыночной, скорее всего, здесь есть какие-то нюансы. Поэтому покупать дешёвый автомобиль можно, просто нужно проверить его везде, где только возможно: начиная с чистоты документов (чтобы они были максимально ровными) и заканчивая специализированным сервисом, если речь идёт о какой-то конкретной марке", — рассказал специалист изданию "Вечерняя Москва".

Авторынок постоянно мониторят перекупщики. По словам эксперта, зачастую они получают доступ к объявлениям раньше покупателей и быстро скупают машины по доступной цене. Остаются либо хорошие, но дорогие варианты, либо некачественные автомобили.

Бревдо посоветовал активно изучать рынок. Для этого не нужно самому становиться перекупщиком, достаточно лишь тщательно подходить к выбору машины. Только посмотрев 20–30 автомобилей, можно получить представление и выбрать нужный вариант, уточнил он. Со временем можно научиться замечать важные нюансы и недостатки.