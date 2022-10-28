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28 октября, 13:24

В Москве 10 тысяч родственников мобилизованных получили материальную соцпомощь

Единовременную социальную помощь в размере 50 тысяч рублей получили десять тысяч человек из семей мобилизованных, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, на сегодняшний день в Москве примерно пять тысяч семей призывников, в которых есть дети, это около семи тысяч ребят.

"И мы в проактивном порядке назначили для них такие меры поддержки, как двухразовое питание, бесплатная продлёнка, освобождение от платы за детский сад", — сказала Ракова.

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За помощью к властям обратились около 12 тысяч человек, и десяти тысячам из них выплаты уже перечислены на карту.

Ранее омбудсмен Ирина Волынец предложила сделать проезд бесплатным для семей мобилизованных граждан. Соответствующее обращение она направила на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

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"Объясняем.рф"

Артур Лапсаков

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