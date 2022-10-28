В Москве 10 тысяч родственников мобилизованных получили материальную соцпомощь
Единовременную социальную помощь в размере 50 тысяч рублей получили десять тысяч человек из семей мобилизованных, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, на сегодняшний день в Москве примерно пять тысяч семей призывников, в которых есть дети, это около семи тысяч ребят.
"И мы в проактивном порядке назначили для них такие меры поддержки, как двухразовое питание, бесплатная продлёнка, освобождение от платы за детский сад", — сказала Ракова.
За помощью к властям обратились около 12 тысяч человек, и десяти тысячам из них выплаты уже перечислены на карту.
Ранее омбудсмен Ирина Волынец предложила сделать проезд бесплатным для семей мобилизованных граждан. Соответствующее обращение она направила на имя министра труда и социальной защиты Антона Котякова.