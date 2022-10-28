Американский военный журналист и писатель Эрик Марголис уверен, что истинная цель США в конфликте на Украине — это раздробить Россию на несколько мелких и послушных государств. Такую точку зрения он изложил в своей колонке для издания Sri Lanka Guardian. Эксперт не сомневается, что Вашингтон предпримет попытку создать очаги напряжённости на Урале и Дальнем Востоке, эпицентрах предполагаемого "раскола".

"Партии войны в Вашингтоне, как республиканцы, так и демократы, похоже, полны решимости уничтожить Россию", — написал Марголис.

При этом журналист считает, что конфликт на Украине уже превратился в "мини-версию третьей мировой войны", однако Киеву не стоит обольщаться, веря, что главной целью всех событий является "освобождение" Незалежной.