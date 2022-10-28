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Регион
Опубликовано 28 октября 2022, 13:12
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Раскрыт главный замысел США на Украине

Американский журналист Марголис назвал целью Вашингтона на Украине дробление России на несколько послушных государств

Американский военный журналист и писатель Эрик Марголис уверен, что истинная цель США в конфликте на Украине — это раздробить Россию на несколько мелких и послушных государств. Такую точку зрения он изложил в своей колонке для издания Sri Lanka Guardian. Эксперт не сомневается, что Вашингтон предпримет попытку создать очаги напряжённости на Урале и Дальнем Востоке, эпицентрах предполагаемого "раскола".

"Партии войны в Вашингтоне, как республиканцы, так и демократы, похоже, полны решимости уничтожить Россию", — написал Марголис.

При этом журналист считает, что конфликт на Украине уже превратился в "мини-версию третьей мировой войны", однако Киеву не стоит обольщаться, веря, что главной целью всех событий является "освобождение" Незалежной.

"Единственная цель Запада состоит в том, чтобы сокрушить последние остатки бывшего Советского Союза и превратить фрагменты в послушные мини-государства, управляемые Вашингтоном и Лондоном", — резюмировал он.

Политолог из США поймал Запад на непонимании того, что творится на Украине
Политолог из США поймал Запад на непонимании того, что творится на Украине

Ранее в ходе выступления на пленарной дискуссии форума "Валдай" президент Владимир Путин предупредил, что у Запада никогда не получится "смахнуть" Россию с политической карты, уничтожить нашу страну. Он отметил, что западные страны в последние месяцы предприняли целый ряд шагов на обострение международной обстановки. Разжигание конфликта на Украине он назвал одним из примеров такого обострения.


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Getty Images / Niall Carson

Марина Калегина
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